Американские индексы снизились, так как данные по инфляции повышают шансы на резкое повышение ставки ФРС

Американские индексы закрылись в среду с небольшим снижением после того, как инвесторы переварили более горячие, чем ожидалось, данные по инфляции в США, которые усилили опасения, что Федеральная резервная система может повысить ключевые процентные ставки на целых 100 базисных пунктов в конце этого месяца.

В то время как все три основных фондовых индекса США отскочили от минимумов, достигнутых в начале дня, и время от времени выходили на положительную территорию в течение сессии, все они были красными к закрытию.

Рост потребительских цен в годовом исчислении ускорился до невероятных 9,1%, самого высокого показателя с ноября 1981 года, вызванного ежемесячным скачком цен на бензин на 11,2%.

Если исключить волатильные цены на продукты питания и энергоносители, которые снизились с момента составления отчета, базовый индекс потребительских цен снизился до годового уровня 5,9%.

«Можно было бы ожидать, что CPI (отчет), который мы видели, будет большим событием, исключающим риск, но рынок пожал плечами», - сказал Росс Мэйфилд, аналитик инвестиционной стратегии Baird в Луисвилле, Кентукки. «(Инвесторы) уже ожидали очень ястребиной реакции ФРС, и я не думаю, что это сильно повлияет, кроме неопределенности, и это как-то связано с тем, почему сегодня рынки не распродаются».

Отчет повысил вероятность того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки даже больше, чем ожидалось ранее на 75 базисных пунктов. Трейдеры фьючерсов, привязанных к целевой ставке ФРС, теперь оценивают вероятность более крупного повышения на 100 базисных пунктов по завершении заседания по политике в конце этого месяца.

«Если ФРС заглянет за пределы заголовка, она увидит, что цены на сырьевые товары уже начали немного снижаться» после периода опроса ИПЦ, сказал Мэйфилд, добавив, что повышение ставки на 100 базисных пунктов на основе июньского отчета по ИПЦ может поставить политику центрального банка «за кривой».

Как видно на графике ниже, базовый индекс потребительских цен подтверждает, что инфляция продолжает снижаться по сравнению с мартовским пиком, но еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она приблизится к среднему годовому целевому уровню инфляции 2%, установленному центральным банком:

Вопрос о том, сможет ли ужесточение политики ФРС обуздать инфляцию, не ввергнув экономику в рецессию, похоже, смещается в сторону того, насколько серьезным может быть спад.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 208,54 пункта, или 0,67%, до 30 772,79 пункта, S&P 500 - на 17,02 пункта, или 0,45%, до 3 801,78 пункта, а Nasdaq Composite - на 17,15 пункта, или 0,15%, до 11 247,58 пункта.

Девять из 11 основных секторов S&P 500 потеряли свои позиции, при этом промышленные предприятия и услуги связи пострадали от наибольшего процентного падения, в то время как потребительский сектор получил наибольший прирост.

Сезон отчетности за второй квартал начнется в четверг, когда JPMorgan Chase & Co и Morgan Stanley должны опубликовать результаты, а в пятницу за ними следуют Citigroup и Wells Fargo & Co.

По данным Refinitiv, по состоянию на прошлую пятницу аналитики прогнозировали рост совокупной годовой прибыли S&P на 5,7% за период с апреля по июнь по сравнению с прогнозом в 6,8% в начале квартала.

Акции Delta Air Lines упали на 4,5% после того, как прибыль перевозчика во втором квартале не оправдала ожиданий, хотя генеральный директор Эд Бастиан заявил, что высокий спрос на поездки приведет к «значительной» прибыли за весь год.

Более широкий индекс S&P 1500 Airlines упал на 1,7%.

Акции Tesla Inc выросли на 1,7%, в то время как производители чипов также выросли.

Акции Twitter Inc подскочили на 7,9% после того, как Hindenburg Research заявила, что заняла значительную длинную позицию по акциям компании.

Количество падающих выпусков на NYSE превысило число растущих в соотношении 1,37 к 1; на Nasdaq соотношение 1,08 к 1 благоприятствовало снижению.

S&P 500 зафиксировал один новый 52-недельный максимум и 41 новый минимум; Nasdaq Composite зафиксировал 16 новых максимумов и 231 новый минимум.

Объем на биржах США составил 10,66 млрд акций по сравнению со средним показателем в 12,56 млрд за последние 20 торговых дней.