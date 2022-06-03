Банки могут существенно повысить кредитные ставки для новых клиентов, но не для госкомпаний и надежных заемщиков - замглавы НБУ

Банки вследствие стремительного повышения учетной ставки до 25% годовых могут существенно повысить кредитные ставки для новых клиентов, а для госкомпаний и приоритетных для государства отраслей рост таких ставок в основном ляжет на госбюджет, сообщил замглавы Национального банка (НБУ) Сергей Николайчук.

"Для банков важно поддерживать долгосрочные отношения с надежными заемщиками, с которыми они работают не первый год, и находить приемлемые схемы, которые позволят выживать в этих сложных условиях. Поэтому тут процентные ставки будут расти, но в моем понимании - таким образом, чтобы сохранять баланс интересов банков и заемщиков", - сказал он в ходе онлайн-обсуждения в пятницу, организованного Киевской школой экономики.

"Скорее всего, в госбанках и для госкомпаний повышение будет не очень существенным, так же как и для надежных заемщиков, а если говорить о новых клиентах или о приоритетных программах, сферах, где государство через кредитование хочет оказать поддержку, то там повышение ставок тоже будет ощутимым, но в основном будет финансироваться государством", - добавил Николайчук.

Нацбанк при помощи резкого повышения учетной ставки с 10% до 25% годовых стремится стабилизировать ситуацию на валютном и финансовом рынке, пояснил замглавы центробанка.

"Стандартная мантра Международного валютного фонда и классических учебников, что экономике, чтобы оправиться от шоков, нужна девальвация, в текущих условиях не работает. Вместо этого стабилизация ситуации на валютном рынке и стабильная ситуация в финансовом секторе - это то, чего мы хотим достичь, и как мы видим максимальный эффект для восстановления экономики Украины", - сказал он в ходе онлайн-обсуждения в пятницу, организованного Киевской школой экономики.

Говоря о реакции финансового рынка на такое стремительное повышение учетной ставки, Николайчук отметил необходимость повышения стоимости гривневых ресурсов в экономике. По его ожиданиям, постепенно, в течении нескольких месяцев ставки по гривневым депозитам должны повыситься, к этому приведет конкуренция банков за ресурс.

Он также отметил, что такой шаг не приведет к каким-то сверхприбылям банковской системы и не убьет какие-то банки. Николайчук подчеркнул, что хотя решение о повышении учетной ставки критикуется за то, что оно идет вразез интересам бюджета и повышает стоимость заимствований для Минфина по ОВГЗ, но 70% в структуре госдолга - это валютный долг. Поэтому альтернативный путь - девальвации и курсовой нестабильности - был бы еще более болезненным для долговой устойчивости.

НБУ ожидает, что Минфин будет постепенно повышать уровень доходности, прежде всего, по коротким инструментам, так как нынешняя ставка в 10-11,5% не отвечала реальной стоимости денег и не давала банкам стимулов вкладываться в эти инструменты.

По оценкам замглавы центробанка, потенциал вложений банков в ОВГЗ после повышения ставки - не миллиарды, а десятки миллиардов гривень.