Еврооблигации Украины за неделю подорожали в среднем на 4,5%

Котировки украинских еврооблигаций за прошедшую неделю, когда состоялась донорская конференция в Варшаве, выросли в среднем на 4,5%, полностью отыграв падение позапрошлой недели.

По информации Bloomberg, цена самых "коротких" бумаг с погашением в сентябре 2022 года поднялась на 4,4% и к концу дня пятницы, 6 мая, составляла 58,6% номинала.

С учетом близости срока выплат это снизило их доходности к погашению до 236,6% против 246,4% годовых неделей ранее, тогда как ставки бумаг с погашением в 2023-2025 гг. упали за неделю на 2-2,7 процентных пункта (п.п.), а более долгосрочных – на 1-1,6 п.п.

В частности, еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 92,1% годовых, в 2024 году – 64,2% годовых, в 2025 году – 48,6%, в 2026 году – 40,5%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 гг. снизились до 35,9-30,1%, а самых "длинных" с погашением в 2032-2033 гг. – до 25,9-25,1%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 44,3%, в 2030 году – 24,1%, что соответственно на 1,0 п.п. и 0,9 п.п. ниже показателей недельной давности.

В то же время по сравнению с уровнем 29 марта, когда котировки еврооблигаций Украины подскочили на оптимистических настроениях инвесторов после украинско-российских переговоров в Стамбуле, они остаются ниже в среднем на 21%.

ВВП-варранты за это время потеряли в цене всего 4,4%. В частности, на прошлой неделе их цена выросла еще на 5,7% после 6,8% неделей ранее и сейчас составляет около 31,7% от номинала. Такая динамика может быть связана с увеличением ожиданий участников рынка значительных темпов роста экономики Украины после ее обвала в 2022 году, а значит – и роста выплат по ВВП-варрантам.