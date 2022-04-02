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SEC ужесточает отчётность для криптовалютных бирж
21:04 02.04.2022 |
Ранее по требованию Комиссии торговые площадки отчитывались об активах от лица клиентов. Теперь регулятор планирует обязать биржи самим нести ответственность за активы клиентов. Таким образом отныне они должны регистрировать криптовалюту клиентов как активы, а свои обязательства - как пассивы. Цель состоит в том, чтобы обеспечить согласованный и прозрачный метод бухгалтерского учёта. Как следствие - больший контроль за оборотом криптоактивов на зарегистрированных биржах.
Некоторые аналитики отметили, что новые требования приведут к росту корпоративных счетов публично торгуемых компаний, которые зарегистрированы в SEC. Для примера - Coinbase хранит $278 млрд в клиентских цифровых активов, но фактические обязательства торговой площадки на корпоративном счёте составляют сейчас чуть более $21 млрд.
Напомним, в 2021 году в США призвали Совет по стандартам финансового учета разработать требования к отчетности компаний с вложениями в криптовалюты.
Ранее Генслер призвал Конгресс внести ясность в регулирование биткоин-бирж. Позднее он заявил, что последние должны соответствовать требованиям защиты инвесторов, аналогичным тем, что применяются на рынках акций и деривативов.
В январе 2022 года SEC пообещала усиление надзора над биткоин-биржами и новый закон является первым подобным документом на пути к регулированию работы с криптоактивами.
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