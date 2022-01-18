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Сингапур запретил рекламу криптовалют — это инвестиции с высоким уровнем рисков
12:51 18.01.2022 |
Сингапур ограничит продвижение криптовалют. Денежно-кредитное управление (MAS) страны приняло новые правила, которые запрещают рекламу цифровых денег. По словам властей Сингапура, криптовалюты являются очень рискованным инвестиционным или торговым инструментом.
Любой поставщик услуг, компания, агентство или крупный посредник, работающие с виртуальными деньгами, не должны рекламировать связанные с цифровыми активами услуги в Сингапуре. В настоящее время рекомендации применяются к таким организациям, как банки и другие финансовые учреждения, но вскоре они будут применимы ко всем, кто ведёт любую деятельность, связанную с криптовалютами. Новые правила запрещают рекламу цифровых денег в общественном транспорте, на веб-сайтах, в социальных сетях, на телевидении, в печатных изданиях, а также в интерфейсе банкоматов и терминалов самообслуживания. Кроме того, власти Сингапура запрещают рекламировать криптовалюты и лидерам мнений в социальных сетях. Сегодня мы сообщали, что на популярных блогеров, рекламирующих криптовалюты, обратили внимание и власти Испании.
Компании, продвигающие криптовалюты в Сингапуре, теперь могут рекламировать свои услуги только на собственных официальных сайтах, в фирменных мобильных приложениях или официальных учётных записях в соцсетях. В настоящее время под действие правил о запрете рекламы подпадают только те, кто покупает или продаёт криптовалюты, а также способствует обмену цифровыми токенами. В ближайшее время новый закон должны будут соблюдать и криптовалютные биржи, у которых нет запасов виртуальных денег.
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