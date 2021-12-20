Повышение учетной ставки НБУ до 9% поддержали 7 из 10 членов комитета НБУ

Повышение учетной ставки на 50 базисных пункта – до 9% годовых 8 декабря поддержали семь членов комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ), еще трое голосовали за повышение до 9,5%, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

"Семь членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 9% в декабре (...) Трое членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 9,5%", – говорится в сообщении.

В ходе заседания члены комитета отметили, что в сентябре 2021 года инфляция ожидаемо достигла своего пика и в октябре-ноябре начала снижаться, однако медленнее, чем прогнозировалось, за счет расширения перечня товаров, на который влияет мировая инфляция и увеличение расходов бизнеса на транспортную логистику и оплату труда.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что с учетом смещенного баланса инфляционных рисков Нацбанк должен усилить монетарную политику, чтобы не допустить закрепления инфляции и ожиданий на высоких уровнях.

По мнению одного из членов КМП, который высказался за повышение учетной ставки до 9%, мировые цены на энергоносители будут оставаться высокими еще долгое время. Это будет отражаться на стоимости удобрений, что будет влиять на стоимость продовольственных товаров. В свою очередь, удорожание продовольствия очень быстро транслируется в ухудшение инфляционных ожиданий домохозяйств, которые тратят значительную часть доходов на продукты питания.

В то же время, по его словам, НБУ в своих решениях должен учитывать, что слишком агрессивное усиление монетарной политики может спровоцировать процесс рецессии в экономике страны.

Другой член КМП выбрал повышение на 0,5 п. п., а не на 1 п.п. из-за исчерпания некоторых глобальных проинфляционных факторов и прогнозов постепенного замедления мировой инфляции. В частности, снижение цен на грузоперевозки свидетельствует об ослаблении эффектов от глобального нарушения цепей снабжения, отметил он.

Этот участник дискуссии также обратил внимание на то, что потребительский спрос в Украине в последние месяцы перестал увеличиваться, а годовые показатели роста номинальной и реальной зарплаты и розничного товарооборота снижаются, что свидетельствует о том, что НБУ должен действовать умеренно.

Еще один участник дискуссии также рассматривал более существенное повышение учетной ставки, но также избрал вариант с шагом в 0,5 п. п. за счет признаков постепенного замедления инфляции и ослабления фундаментального инфляционного давления.

Несколько участников дискуссии отметили, что в условиях слабости монетарной трансмиссии по процентному каналу, а также существенного девальвационного давления текущие решения НБУ по учетной ставке должны направляться, прежде всего, на улучшение инфляционных ожиданий. В частности, повышение ставки на 0,5 и. п. совпадает с ожиданиями рынка, а больший шаг может быть воспринят как запоздалая экстренная мера (emergency hike) в условиях военной эскалации и усиленного карантина.

В то же время, по мнению этих членов КМП, умеренное повышение учетной ставки следует совмещать с дополнительными мерами по усилению монетарной трансмиссии, в частности по мобилизации избыточной ликвидности в банковской системе.

В свою очередь, участники дискуссии, поддержавшие повышение ставки до 9,5%, сошлись во мнении, что промедление с более решительным усилением монетарной политики представляет угрозу возвращение инфляции в целевой диапазон в 2022 году.

Они считают, что инфляционное развитие по-прежнему требовало более быстрого повышения учетной ставки, а в нынешних условиях потребность в усилении монетарных условий возросла.

По их словам, инфляционные прогнозы НБУ постоянно пересматриваются вверх, и сейчас инфляционный тренд снова находится выше октябрьского прогноза, что свидетельствует о недооценке инфляционного давления.

По мнению этих членов КМП, траектория прогноза учетной ставки, обнародованная в октябрьском инфляционном отчете и предусматривающая сохранение показателя на уровне 8,5%, по меньшей мере, к третьему кварталу 2022 года, в настоящее время является низкой для возвращения инфляции к цели 5% в следующем году.

Как отметил один из участников дискуссии, более решительные действия НБУ, напротив, будут иметь положительное влияние на инфляционное развитие сначала через канал ожиданий, который сейчас играет ключевую роль, а впоследствии - через процентный канал.

Один из этих членов КМП добавил, что наиболее действенный до недавнего времени канал монетарной трансмиссии – курсовой – потерял дезинфляционное влияние, так как гривня ослабла и находится под давлением.

Кроме того, росту инфляции способствуют риски масштабной агрессии России и распространение "омикрона", постепенное усиление монетарных условий в мире, что влияет на снижение интереса инвесторов к рисковым активам и может привести к сокращению портфеля гособлигаций Украины в их собственности.

Один из членов КМП указал, что значительный профицит ликвидности банковской системы снижает мощность монетарной трансмиссии по процентному каналу. Для решения этой проблемы Нацбанк должен предпринять решительные комплексные меры, которые не будут ограничиваться только решениями по учетной ставке.

Этот участник дискуссии также отметил, что подорожание энергоносителей и зерновых в мире еще долго будет сказываться на потребительских ценах. По его словам, в таких условиях даже достаточно жесткая монетарная политика НБУ позволит замедлить инфляцию только до верхнего предела целевого диапазона в 2022 году, а возврат к цели 5% произойдет ближе к середине 2023 года.

При обсуждении прогнозной траектории учетной ставки все члены КМП согласились на том, что приведение инфляции к цели 5% в 2022 году с высокой вероятностью потребует дальнейшего усиления монетарных условий.

Указывается, что большинство членов КМП высказались за дальнейшее повышение учетной ставки на ближайших заседаниях. Несколько участников дискуссии также отметили необходимость более быстрого применения дополнительных мер, направленных на усиление трансмиссии предварительных повышений учетной ставки, в частности путем регулирования ликвидности в банковской системе.

Как сообщалось, НБУ в декабре 2021 года повысил учетную ставку на 9% годовых.