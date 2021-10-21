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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банкиры ожидают от НБУ сохранения учетной ставки на уровне 8,5%

22:40 20.10.2021 |

Финансы, Экономика

 

Национальный банк Украины (НБУ) 21 октября сохранит учетную ставку на уровне 8,5% годовых, прогнозируют большинство опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" банкиров.

"По итогам заседания правления НБУ по вопросам монетарной политики 21 октября учетная ставка, по нашему мнению, останется без изменений на уровне 8,5%", – сообщил агентству директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

Он добавил, что не исключает возможности повышения учетной ставки на 0,5 п.п. до конца 2021 года за счет напряженной ситуации на внешних сырьевых рынках, высокого уровня глобальной инфляции роста инфляционных ожиданий в Украине, а также снижения эффекта от укрепления гривни, который сейчас компенсирует проинфляционные факторы.

Аналогичного прогноза придерживается главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын.

"Несмотря на то, что инфляция в сентябре снова повысилась, мы ожидаем сохранения учетной ставки на текущем уровне, поскольку ускорение инфляции уже было учтено при прогнозировании текущей траектории учетной ставки. К тому же данный уровень оказался ниже прогнозов НБУ, снижает аргументацию относительно повышения ставки в этот четверг", – отметил он.

Его мнение разделяет директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

"Рост инфляции дает основания регулятору продолжить повышение учетной ставки до 9%, но учитывая внешние факторы, такой шаг, скорее всего, не приведет к замедлению инфляции, поэтому, наиболее вероятно, учетная ставка останется на прежнем уровне", – отметил эксперт.

Указанный прогноз поддерживает глава правления Юнекс Банка Иван Свитек, который отметил, что в ходе предыдущего заседания монетарного комитета такие ожидания высказали большинство его членов, а кроме того, существующая инфляционная динамика находится в целом в рамках прогнозной траектории НБУ.

"По итогам сентября потребительские цены выросли даже чуть меньше, чем рассчитывали в Нацбанке. Это означает, что у регулятора нет формального повода повышать учетную ставку. Тем более, что это противоречит другой цели – сохранить темпы восстановления экономики. С высокой вероятностью учетная ставка будет оставаться на текущем уровне до конца 2021 года", – считает банкир.

Сохранения ключевой ставки 21 октября также ожидает аналитик стратегического развития департамента стратегического управления банка "Пивденный" Константин Хведчук, который в то же время прогнозирует повышение ее прогнозного уровня на следующий год.

"Этому будут способствовать стабилизация базовой инфляции и длительное укрепление гривни. Кроме того, НБУ ранее уже существенно усилил монетарную политику, что еще не в полной мере отразилось на финансовых условиях", – отметил он.

Аналитик добавил, что в то же время существенные проинфляционные риски сохраняются, в частности, из-за ухудшения инфляционных ожиданий и быстрой нормализации монетарных условий в ведущих странах мира, потому коммуникация НБУ будет оставаться "ястребиной", а прогнозное снижение ставки в следующем году будет меньше, чем ожидалось ранее - до уровня 7,5%.

"По нашим оценкам, правление НБУ оставит неизменной учетную ставку на уровне 8,5% к концу года. Но вероятность дальнейшего ее повышения в результате устойчивой высокой инфляции остается довольно значительной", – поддержал его мнение главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Эксперт ожидает некоторого ухудшения прогноза инфляции на 2022 год и изменения базовой прогнозной траектории учетной ставки.

"Как минимум, период начала смягчения монетарной политики будет перенесен с апреля на более поздний срок. Учетная ставка на конец 2022 года будет выше, чем в предыдущем прогнозе (6,5%), возможно, 7,5%", – отметил он.

В то же время, руководитель аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов, прогнозирует сохранение учетной ставки на уровне 8,5% годовых на этой неделе, однако ожидает таких же показателей в среднесрочной перспективе (6-12 месяцев).

"По нашим оценкам, прирост индекса потребительских цен на 11% в сентябре был пиком инфляции, и уже по итогам октября должно начаться медленное замедление инфляции с завершением 2021 года в диапазоне 10-10,5% годовых", – добавил эксперт.

Одновременно, он прогнозирует, что замедление инфляции и в дальнейшем будет медленным, несмотря на преобладание проинфляционных факторов и рисков.

"Согласно нашему базовому сценарию прогноза, среднегодовая потребительская инфляция в 2022 году составит более 8%, и инфляция весь год будет находиться выше целевой диапазон НБУ (4-6%). Поэтому на быстрое изменение направления монетарных решений ожидать не стоит", – пояснил Блинов.

"Благодаря высокой цене на продукцию агропромышленного сектора на международных рынках, на межбанке наблюдается увеличение предложения инвалюты, что ведет к укреплению гривни. Регулятор может отдать предпочтение этому механизму сдерживания инфляции (укрепление гривни) и не повышать учетную ставку", – поддержал его мнение директор департамента казначейства и финансовых институтов ОТП Банка Антон Коваленко.

Он ожидает дальнейшее инфляционное давление со стороны производственных затрат и потребительского спроса, в связи с чем Украина и в дальнейшем "импортировать" инфляцию.

По словам эксперта, высокий спрос на природный газ и его подорожание, снижение цен на сталь и железную руду и постепенное сворачивание монетарных стимулов ФРС привели к уменьшению интереса инвесторов к рисковым активам, в том числе и украинских, за счет чего в сентябре 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 11%.

"Учитывая вышеперечисленные факторы, будет происходить дальнейшее инфляционное давление со стороны производственных затрат и потребительского спроса, Украина и в дальнейшем будет "импортировать" инфляцию. Мы оставляем свой прошлый прогноз неизменным: в течение зимних месяцев инфляция будет находиться в диапазоне 11-13%", – добавил Коваленко.

В то же время, директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев отмечает, что текущая динамика инфляции в целом соответствует июльскому прогнозу НБУ, в частности, благодаря устойчивой ревальвации гривни и предыдущим решениям центробанка, в частности, повышению ключевой ставки, изменению операционного дизайна монетарной политики и сворачиванию антикризисных мер.

Одновременно, банкир учитывает риск более длительного сохранения инфляции выше показателя таргета.

"Также, ожидаем умеренной коррекции прогнозного показателя ВВП в 2021 году с 3,8% г/г до около 3,5% г/г из-за неопределенности относительно последствий потенциальных карантинных ограничений в четвертом квартале 2021 года и низших темпов восстановления в течение первой половины года", – добавил Болдырев.

Его мнение разделяет глава правления Юнекс Банка Иван Свитек, который также подчеркнул, что динамика инфляции в целом соответствует ожиданиям НБУ и поставил под сомнения значительные изменения в прогнозе индекса потребительских цен на конец года.

"В июльском макропрогнозе регулятор рассчитывал на снижение показателя до 9,6% к концу года. Основания снижать эту оценку нет. Но вряд ли можно говорить и о ее увеличении. Серьезным фактором ускорения инфляционной траектории мог бы стать глобальный энергетический кризис (...) Однако специфика украинского рынка (...), что этот фактор не окажет существенного влияния на потребительскую инфляцию. Потому, думаю, если прогноз и будет повышен, то очень незначительно, в пределах 0,1-0,2%", – отметил он.

По его словам, Национальный банк может незначительно снизить прогноз роста ВВП с июльского прогноза 3,8% до 3,6-3,7% в связи с обострением эпидемической ситуации, которая уже начала приводить к введению локальных ограничительных мер.

Аналогичного прогноза придерживается аналитик стратегического развития департамента стратегического управления банка "Пивденный" Константин Хведчук, который ожидает, что прогноз инфляции текущего года будет практически неизменным, а вот в следующем несколько повысится из-за более длительного всплеска цен в мире.

"Таким образом, НБУ спрогнозирует возвращение инфляции к целевому диапазону в четвертом квартале 2022 года (на квартал позже, чем раньше). Ожидаем, что прогноз реального ВВП останется почти неизменным….", – пояснил банкир.

В свою очередь, директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив ожидает в 2021 году инфляцию на уровне 10,5%-11%, рост ВВП в пределах 3,0-3,3%, а учетная ставку на уровне 8,5-9,0%.

В то же время, главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын ожидает очередного повышения прогнозов по уровню инфляции, особенно в 2022 году (из-за усиления инфляционных рисков), а также возможную коррекцию на уменьшение прогнозов ВВП в этом году из-за достаточно низкого уровня восстановления экономики во втором квартале текущего года.

Его мнение разделяет главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий, который ожидает, что прогноз роста реального ВВП на 2021 год (3,8% г/г) будет незначительно ухудшен с учетом относительно плохого результата во втором квартале (5,7% при прогнозе НБУ в 7,5%).

Эксперт также ожидает пересмотра в сторону увеличения дефлятора ВВП в 2021-2022 годах, что приведет к соответствующему пересчету номинального ВВП.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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