Сохранение учетной ставки НБУ на уровне 7,5% поддержали 7 из 10 членов комитета НБУ, еще трое были за повышение до 8%

Сохранение учетной ставки на уровне 7,5% поддержали 16 июня семь из 10 членов комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ), еще трое членов комитета предлагали действовать более решительно и поднять ставку до 8%.

"Семеро членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 7,5%. Они согласились, что проинфляционные риски с момента последнего монетарного решения усилились. Впрочем, текущее решение должно учитывать, что значительное влияние на майское ускорение инфляции имели факторы предложения преимущественно краткосрочного характера", – говорится в сообщении НБУ.

Согласно ему, члены КМП согласились, что уже осенью ожидается замедление инфляции из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения и лучшие урожаи. Кроме того, позитивом является определенная стабилизация инфляционных ожиданий граждан и бизнеса в последние месяцы.

Большинство членов КМП прогнозирует, что в дальнейшем улучшению ожиданий будет способствовать также эффект от укрепления гривни и постепенное исчерпание психологического эффекта от повышения цен, которое уже произошло.

Указывается, что несколько участников дискуссии обратили внимание на инертность рыночных ставок после двух повышений учетной ставки и отметили, что сейчас логичнее усилить трансмиссию из-за сворачивания антикризисных монетарных мер, в частности долгосрочного рефинансирования.

Они отметили, что возможный пересмотр ставки лучше отложить на июль, когда появятся новый макроэкономический прогноз и большая определенность относительно динамики мировых товарных и финансовых рынков.

В то же время члены комитета, поддержавшие повышение ставки, поставили под сомнение быстротечность текущего инфляционного шока. Они подчеркнули, что после рецессии обычно происходит ускоренное восстановление в развитых странах, что будет иметь непосредственные последствия для ситуации в Украине, поэтому, учитывая мировые тенденции Нацбанку может быть сложно вернуть инфляцию к цели на горизонте монетарной политики (9-18 месяцев).

Один из участников дискуссии заметил, что монетарная политика Национального банка до сих пор остается стимулирующей, в частности ключевая ставка значительно ниже своего нейтрального уровня. В то же время по его словам, экономика уже восстанавливается и существует потребность в сдерживании инфляции, что указывает на необходимость соответствующей и последовательной реакции НБУ в сторону нормализации монетарной политики.

Некоторые члены КМП согласились, что в условиях существенного усиления инфляционного давления и длительной неопределенности в переговорах с МВФ повышение учетной ставки является логичным и последовательным шагом, в то время как приток портфельных инвестиций нерезидентов, способствующих укреплению гривни, может быть краткосрочным.

По мнению пятерых участников дискуссии, Нацбанку придется в дальнейшем повышать учетную ставку в этом году, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели 5% в 2022 году, в то время как другая половина КМП не исключает, что предыдущие повышения учетной ставки и сворачивания антикризисных монетарных мер могут оказаться достаточными для ослабления инфляционного давления.

Как сообщалось, члены КМП на собрании 17 июня приняли решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,5% годовых.