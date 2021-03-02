Инвесторы TON потребовали от Павла Дурова возместить десятки миллионов долларов убытков

Инвесторы Da Vinci Capital Management потребовали от Павла Дурова и Telegram возместить десятки миллионов долларов убытков за провал блокчейн-платформы TON. Об этом пишет Forbes. Вкладчики отправили топ-менеджерам и юристам компании уведомление о намерении подать иск.

Близкий к фонду источник рассказал Forbes, что инвесторы потребовали возместить ущерб в $100 миллионов. Информацию подтвердил другой источник, знакомый с инвесторами. В Telegram подтвердили факт получения письма, но назвали другую сумму - $20 миллионов.

Telegram предлагается выплатить компенсацию в течение двух недель. Если этого не произойдёт, то фонд намерен обратиться в суд. По словам эксперта, разбирательство будет происходить в Великобритании, но позже могут появиться иски в других юрисдикциях. Руководители Telegram и фонда Da Vinci Capital отказались прокомментировать ситуацию.

Первые слухи о запуске блокчейна TON появились в 2018 году. Тогда Techcrunch утверждал, что мессенджер выстроит экосистему вокруг платформы. Для разработки сервиса Telegram собрал инвестиции объёмом $1,7 миллиарда.

В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам США подала иск с требованием о приостановке ICO для развития TON. Ведомство выиграло суд, а криптовалюту Gram признали ценной бумагой, запретив её передачу покупателям. В мае 2020 года Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы. Он также предложил инвесторам вернуть 72 % вложенных средств или оформить их в виде кредита под 52,77 % годовых.

В середине февраля «Коммерсантъ» рассказал, что мессенджер хочет разместить облигации на $1 миллиард для закрытого круга инвесторов. Преимущественно рассматривались вкладчики из России, Европы, Азии и Ближнего Востока. 26 февраля VTimes сообщил, что это размещение необходимо для того, чтобы рассчитаться с долгами. Утверждалось, что до конца года компания должна выплатить более $600 миллионов долгов.