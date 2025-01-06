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За тиждень Нацбанк продав 744 мільйони доларів
09:36 06.01.2025 |
За тиждень із 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року Національний банк України продав на міжбанку 744,1 млн дол, при цьому купив 260 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року Нацбанк продав 744,1 млн дол, що на 881,8 млн дол менше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 260 тис дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
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