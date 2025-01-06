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Азійські фондові індекси нерішучі перед тижнем, насиченим даними. Акції Японії впали
07:51 06.01.2025 |
Більшість азіатських акцій в понеділок торгувалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки інвестори стали не схильні до ризику перед низкою ключових економічних показників, що вийдуть цього тижня, в той час як деякі яструбині коментарі з боку Федеральної резервної системи також вплинули на ринок.
Японські ринки показали найгірші результати в регіоні, різко впавши в ході наздоганяючої торгівлі, коли місцеві ринки знову відкрилися після новорічних свят.
Азійські фондові індекси відзначили слабкий початок 2025 року на тлі зростаючих побоювань, що процентні ставки в США цього року знижуватимуться повільніше. У грудні Федеральна резервна система попередила, що стійка інфляція і сильний ринок праці дозволять утримувати ставки на високому рівні ще довше, а нещодавні коментарі чиновників ФРС підтвердили цю думку.
Ф'ючерси на американські фондові індекси впали на торгах в Азії, оскільки основна увага прикута до ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть в п'ятницю і дадуть нові підказки щодо процентних ставок.
Японський індекс Nikkei 225 знизився на 1,3%, а широкий індекс TOPIX втратив 0,9%.
Обидва індекси впали, намагаючись наздогнати своїх азійських колег після тривалих новорічних свят.
Японські акції автомобільного сектору показали найгірші результати, на них тиснула перспектива посилення конкуренції та погіршення попиту в Китаї, який є найбільшим ринком збуту.
Місцеві ринки отримали незначну підтримку від даних про те, що сектор послуг Японії зріс у грудні, хоча й повільніше, ніж очікувалось.
Серед індивідуальних лідерів акції, Nippon Steel Corp впали більш ніж на 2% після того, як президент Джо Байден заборонив поглинання U.S. Steel вартістю 15 мільярдів доларів через побоювання з приводу національної безпеки.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite мало змінилися в понеділок, так само як і гонконгський індекс Hang Seng.
Цього тижня основна увага буде зосереджена на ключових даних по інфляції за грудень, які, ймовірно, вплинуть на очікування більшого стимулювання в країні.
Очікується, що Пекін збільшить бюджетні витрати у 2025 році, щоб підтримати китайську економіку, яка бореться з багаторічною стійкою дефляцією і спадом на ринку нерухомості.
Трамп також пообіцяв запровадити високі торговельні мита проти Китаю, що може спричинити ще сильніші стимулюючі заходи у відповідь з боку Пекіна.
Більшість азіатських ринків переважно трималися в вузькому діапазоні. Австралійський ASX 200 виріс на 0,1%, а сінгапурський Straits Times Index - на 0,3%.
Південнокорейський індекс KOSPI став винятком, підскочивши на 1,6%, оскільки інвестори вкладали кошти в сильно дисконтовані ринки після того, як посилення політичної нестабільності в країні призвело до значних втрат у грудні.
Протестувальники вийшли на вулиці столиці Південної Кореї Сеула, вимагаючи арешту і відставки президента Юн Сук Йола після його невдалої спроби запровадити в країні воєнний стан.
На Тайвані акції електронного гіганта Hon Hai Precision Industry Co Ltd, також відомого як Foxconn, зросли приблизно на 2% після того, як фірма отримала рекордно високі доходи в четвертому кварталі 2024 року завдяки стійкому попиту з боку штучного інтелекту.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно позитивно, хоча індекс також зазнав значних втрат минулого тижня після слабкого початку нового року.
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