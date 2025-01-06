Ціни на золото знижуються, оскільки долар сягнув дворічного максимуму в прогнозах щодо курсу

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в понеділок під тиском зміцнення долара, оскільки очікування більш повільного пом'якшення монетарної політики утримували трейдерів в основному на боці долара США.

Жовтий метал неухильно втрачає позиції з кінця грудня, після того як Федеральний резерв попередив, що у 2025 році знижуватиме процентні ставки повільніше. Нещодавнє ралі долара було значною мірою викликане саме цією думкою.

Яструбині коментарі деяких чиновників ФРС на вихідних також чинили тиск на золото.

О 07:12 EET спотове золото подешевшало на 0,1% до $2 635,81 за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, подешевшали на 0,3% до $2 646,51 за унцію.

Втрати золота і зміцнення долара відбулися після того, як два чиновники ФРС попередили, що боротьба банку з інфляцією ще не закінчена, що потенційно може означати більш яструбиний прогноз щодо процентних ставок.

Голова ФРБ Сан-Франциско Адріана Куглер і президент ФРБ Мері Дейлі заявили, що центральний банк все ще не оголосив про перемогу над інфляцією і уважно стежить за ринком праці на предмет будь-яких ознак ослаблення.

Стійка інфляція і сильний ринок праці дають ФРС менше стимулів для зниження процентних ставок. Цього тижня основна увага буде прикута до майбутніх даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які дадуть додаткові підказки щодо процентних ставок.

Інші дорогоцінні метали також відступили в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $942,0 за унцію, а ф'ючерси на срібло трохи знизились до $30,055 за унцію.

Серед промислових металів, березневі ф'ючерси на мідь впали на 0,3% до $4,0655 за фунт. Тиск на червоний метал чинила невизначеність щодо подальших стимулюючих заходів в Китаї, при цьому основна увага прикута до майбутніх даних по інфляції, що вийдуть цього тижня, щоб отримати більше інформації про найбільшого в світі імпортера міді.

У понеділок Goldman Sachs заявив, що тепер очікує, що ціни на золото досягнуть $3 000 за унцію до середини 2026 року, після того як жовтий метал не досяг цінової мети до кінця 2024 року.

Інвестиційний банк очікує, що до кінця 2025 року золото коштуватиме близько $2 900 за унцію, а $3 000 буде досягнуто пізніше на тлі повільнішого зниження процентних ставок ФРС.

У 2024 році ціни на золото зросли приблизно на 27% завдяки тому, що ФРС знизила процентні ставки на 1% у другій половині року.

На жовтий метал також спостерігався стійкий попит як на безпечну гавань на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході та в Росії.

Але наприкінці року золото втратило позиції під тиском більш яструбиного прогнозу ФРС на 2025 рік.