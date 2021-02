Morgan Stanley рассматривает возможность инвестирования в криптовалюту

Стало известно, что инвестиционное подразделение американского финансового конгломерата Morgan Stanley изучает возможность покупки биткоинов. Об этом сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Как утверждает ресурс, для реализации таких инвестиций подразделению Counterpoint Global Morgan Stanley Investment Management потребуется одобрение регулирующих органов.

На фоне таких новостей биткоин, по всей видимости, продолжит свой рост, поскольку уже целый ряд известных компаний, банков и инвестиционных фирм делают шаги навстречу криптовалютному рынку. Согласно публикации The Wall Street Journal, старейшее финансовое учреждение Соединённых Штатов Bank of New York Mellon планировало предлагать клиентам выполнение операций с биткоинами, а платёжная система Mastercard заявила в четверг, что позволит продавцам принимать к оплате определённые криптовалюты.

Tesla также заявила, что инвестировала $1,5 млрд в биткоин, в результате чего в начале прошлой недели курс криптовалюты вырос примерно на 16 %. В среду Twitter сообщил, что рассматривает возможность добавления биткоинов в свой баланс.

Благодаря таким шагам только в этом году биткоин прибавил в цене около 60 %.

Некоторые из крупных компаний, включая Morgan Stanley, в прошлом проявляли скептицизм по отношению к криптовалюте. Например, в 2017 году аналитик Morgan Stanley Джеймс Фосетт (James Faucette) отметил, что реальная стоимость биткоина равна нулю. В то время биткоин стоил около $14 400.