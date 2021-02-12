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Старейший банк США начнет оказывать услуги по хранению биткоина
21:52 11.02.2021 |
The Bank of New York Mellon, которому клиенты из 35 стран доверили хранение активов стоимостью $41,1 трлн, добавит в перечень услуг операции с биткоином и другими криптовалютами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Основанное в 1784 году финансовое учреждение в будущем планирует перевести цифровые активы в ту же систему, в которой сейчас находятся более привычные для инвесторов акции и облигации. Руководство The Bank of New York Mellon обсуждает это с клиентами.
«Цифровые активы становятся мейнстримом», - заявил Роман Регельман, исполнительный директор цифровых бизнесов банка.
В издании считают, что инициатива The Bank of New York Mellon знаменует собой большой шаг для кастодиальных банков. Прежде они не торопились напрямую взаимодействовать с криптовалютными рынками из-за опасений в их нестабильности и регуляторных рисков.
Новые рекорды, прежде всего биткоина, заставили традиционные кастодиальные банки изменить свою точку зрения. К этому их подтолкнул рост интереса со стороны институциональных инвесторов, отмечает The Wall Street Journal.
По словам Регельмана, клиенты стали просить банк воспринимать криптовалюты так же, как и другие активы, которые он хранит.
До The Bank of New York Mellon услугу по хранению и торговле биткоином и Ethereum запустила управляющая компания Fidelity Investments. Спустя год организация получила лицензию траста от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
В The Wall Street Journal считают, что в случае с The Bank of New York Mellon можно говорить о первом эпизоде, когда крупнейший кастодиальный банк приравнивает криптовалюты к остальным активам. В банке намерены реализовать инициативу в течение этого года.
В The Bank of New York Mellon рассчитывают, что решение подтолкнет многих клиентов перевести свои цифровые активы в его хранилище. Регельман заявил, что ранее инвесторам приходилось доверять криптовалюты сразу нескольким кастодианам.
В финучреждении сформировали отдельную команду, которая займется изучением интеграции цифровых активов во все направления деятельности организации.
Регельман считает, что процесс внедрения криптовалют в традиционную инфраструктуру Уолл-стрит завершится через 3-5 лет.
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