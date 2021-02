Старейший банк США начнет оказывать услуги по хранению биткоина

The Bank of New York Mellon, которому клиенты из 35 стран доверили хранение активов стоимостью $41,1 трлн, добавит в перечень услуг операции с биткоином и другими криптовалютами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Основанное в 1784 году финансовое учреждение в будущем планирует перевести цифровые активы в ту же систему, в которой сейчас находятся более привычные для инвесторов акции и облигации. Руководство The Bank of New York Mellon обсуждает это с клиентами.

«Цифровые активы становятся мейнстримом», - заявил Роман Регельман, исполнительный директор цифровых бизнесов банка.

В издании считают, что инициатива The Bank of New York Mellon знаменует собой большой шаг для кастодиальных банков. Прежде они не торопились напрямую взаимодействовать с криптовалютными рынками из-за опасений в их нестабильности и регуляторных рисков.

Новые рекорды, прежде всего биткоина, заставили традиционные кастодиальные банки изменить свою точку зрения. К этому их подтолкнул рост интереса со стороны институциональных инвесторов, отмечает The Wall Street Journal.

По словам Регельмана, клиенты стали просить банк воспринимать криптовалюты так же, как и другие активы, которые он хранит.

До The Bank of New York Mellon услугу по хранению и торговле биткоином и Ethereum запустила управляющая компания Fidelity Investments. Спустя год организация получила лицензию траста от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

В The Wall Street Journal считают, что в случае с The Bank of New York Mellon можно говорить о первом эпизоде, когда крупнейший кастодиальный банк приравнивает криптовалюты к остальным активам. В банке намерены реализовать инициативу в течение этого года.

В The Bank of New York Mellon рассчитывают, что решение подтолкнет многих клиентов перевести свои цифровые активы в его хранилище. Регельман заявил, что ранее инвесторам приходилось доверять криптовалюты сразу нескольким кастодианам.

В финучреждении сформировали отдельную команду, которая займется изучением интеграции цифровых активов во все направления деятельности организации.

Регельман считает, что процесс внедрения криптовалют в традиционную инфраструктуру Уолл-стрит завершится через 3-5 лет.