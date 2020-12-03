Курс доллара 3 декабря продолжает снижаться к основным мировым валютам

Курс доллара к мировым валютам продолжает опускаться в четверг утром, показатель остается у минимального уровня с весны 2018 года на сохранении надежд по восстановлению экономики в свете новостей о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 EET курс евро к доллару рос до 1,2119 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2115 доллара за евро, ранее показатель достиг 1,2126 пункта - максимума с конца апреля 2018 года. Курс доллара к иене поднимался до 104,44 иены со 104,4 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,13%, до 91 пункта, показатель опускался ниже 91 пункта также впервые также с конца апреля 2018 года.

Индекс доллара снижается уже третью торговую сессию подряд на фоне новостей о прогрессе в вакцинах от коронавируса. Рынкам было представлено уже несколько вакцин, чья эффективность оценена как высокая. Компания Pfizer ранее сообщила, что она и ее партнер BioNTech представят данные по испытанию вакцины от коронавируса своего производства американскому медицинскому регулятору FDA, а затем в научный журнал.

В среду вакцина фармкомпаний Pfizer и BioNTech была одобрена для применения в Великобритании. Кроме того, компания Johnson & Johnson сообщила днем ранее, что планирует завершить третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине января 2021 года и поставить на рынок 1 миллиард доз. Такие новости сдержали спрос на традиционно более надежный доллар.

Добавляет склонности к риску и проект экстренной поддержки американской экономики на 908 миллиардов долларов, представленный ранее группой сенаторов от обеих партий США. В Штатах наблюдается самая тревожная статистика по заражениям коронавирусом. За минувшие сутки число новых случаев составило 180 тысяч, а с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,7 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Инвесторы также ожидают очередную серию заседаний крупных центробанков позднее в декабре: уже на следующей неделе пройдет встреча Европейского центрального банка (ЕЦБ), а еще через неделю - Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Следующей целью евро должен стать его пиковый уровень февраля 2018 года в 1,2555. Когда ЕЦБ на следующей неделе, как ожидается, ослабит свою политику, я думаю, что евро скорее укрепится, чем упадет", - сказал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui Bank Даисуке Уно (Daisuke Uno).