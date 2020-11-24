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Доллар 24 ноября дешевеет на новостях о выборах в США
08:24 24.11.2020 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник утром снижается на новостях о готовности действующего президента США Дональда Трампа передать власть Джо Байдену, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.08 EET курс евро к доллару рос до 1,185 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,184 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 104,5 иены со 104,54 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,07%, до 92,44 пункта.
Ситуация с выборами в США по-прежнему остается важной темой для рынков. Выборы прошли еще 3 ноября, однако официальных результатов до сих пор нет. На этом фоне участники торгов обратили внимание на новости о том, что Дональд Трамп распорядился делать все необходимое для передачи власти Джо Байдену.
Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти.
При этом сильные экономические данные поддерживают американскую валюту, замедляя её ослабление. В понедельник стало известно, что, по предварительной оценке, композитный индекс деловой активности (PMI) в США в ноябре составил 57,9 пункта против уровня октября в 56,3 пункта, это рекорд за 5 лет и 8 месяцев.
"Очевидная сила данных из США была благоприятной для доллара", - сказал агентству Рейтер директор по валютным рынкам Societe Generale Кйосуке Сузуки (Kyosuke Suzuki). Но при этом он отметил, что снижение доллара, вероятно, продолжится, "учитывая, что США имеют огромный бюджетный и торговый дефицит".
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