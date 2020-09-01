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Крупный банк Китая начал регистрацию кошельков для цифрового юаня
11:40 31.08.2020 |
Один из крупнейших китайских банков China Construction Bank (CCB) открыл регистрацию кошельков для цифровых юаней, сообщает 8btc.
Пользователи могут подать заявку на получение цифрового кошелька через приложение банка.
В настоящее время решение поддерживает пополнение баланса банковской карты, оплату по QR-коду и переводы.
Тестирование национальной системы цифровых платежей центробанка (DCEP) началось с выплаты в мае транспортных субсидий чиновникам Шэньчжэня, Сучжоу, Чэнду и Сюнъаня.
В том же месяцы в сети появился ролик, демонстрирующий предполагаемую конвертацию юаня в цифровую версию. Согласно СМИ, используемое приложение разработал Agricultural Bank of China.
В конце июля Народный банк Китая сообщил, что привлек к тестированию DCEP в реальных условиях в общей сложности более 20 компаний.
В августе власти представили расширенный список регионов, которые примут участие в широкомасштабных испытаниях цифрового юаня. В дополнение к этому Министерство коммерции КНР анонсировало распространение тестов DCEP на крупные коммерческие транзакции.
Ранее участие в испытаниях цифрового юаня подтвердили все четыре принадлежащих государству крупнейших коммерческих банка - Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China и China Construction Bank.
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