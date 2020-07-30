Финансовые новости
- |
- 30.07.20
- |
- 16:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 - Минфин
Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым еврооблигациям на сумму $2 млрд с процентной ставкой 7,253% и погашением в 2033 году, а также о завершении обмена еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.
"В результате завершения обмена, общая сумма еврооблигаций-2021 в обращении составляет $974,146 млн, еврооблигаций-2022 - $1 млрд 13,354 млн", - говорится в сообщении Минфина в четверг.
В релизе на Euronext Dublin, где обращаются еврооблигации Украины, Минфин уточнил, что обменял еврооблигации-2021 на сумму $435,136 млн и еврооблигации-2022 на $370,338 млн с наценкой к номиналу соответственно 4,5% и 5,5%. Суммарно это составило $845,424 млн, тогда как предварительно Минфин сообщил о $846,151 млн.
Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга, отмечается в релизе ведомства.
"Мы планируем продолжать реализацию нашей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом, ключевым элементом которой является проактивный подход к управлению государственным долгом", - приводится в нем комментарий правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцы.
Согласно документу, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций: их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно, уточнил Минфин.
Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла $7 млрд от более 200 инвесторов со всего мира.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные дилеры-менеджеры транзакции.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Госрезерв отправят в форвард. Власти хотят хранить продтовары у частных компаний
|Водород как топливо. Сможет ли Украина стать частью «водородной» стратегии ЕС
|Суды с Коломойским и другими олигархами: НБУ меняет главного юриста
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина завершила расчеты по выпуску еврооблигаций-2033 на $2 млрд и обмену еврооблигаций-2021 и 2022 - Минфин
|Эффект «Аркады». Почему новостройки эконом-класса дешевеют, но никому не нужны
|Курс евро 30 июля увеличил падение к доллару после статистики из Германии
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.07.20
|Справочный курс гривны 30 июля повышен на 0,27 коп до 27,693 грн/$1
|Биржи АТР 30 июля закрылись в основном в минусе на фоне распродаж на фондовом рынке КНР
Это интересно
|Мошенники обещают жертвам деньги за майнинг криптовалюты
|У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
|Renault пересадит на электромобили целый город
|Клиенты в США получили от VW свыше 9,5 млрд долларов из-за «дизельгейта»
|Facebook подал в суд на антимонопольные органы ЕС
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
|Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион