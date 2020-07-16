Цена на золото 16 июля колеблется на смешанном внешнем фоне

Золото в четверг утром колеблется в цене под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,15%, или на 2,65 доллара - до 1811,15 доллара за тройскую унцию, при этом ранее в хода торгов показатель поднимался. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,55% - до 19,652 доллара за унцию.

Пандемия остается одним из основных рисков на рынках. Согласно данным ВОЗ, число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 13 миллионов. Количество случаев заражения продолжает расти, угрожая восстановлению мировой экономики.

Новый виток напряженности в отношениях США и КНР также поддерживает спрос на надежные активы, такие как золото. В среду Штаты ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Позднее Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.

Вместе с тем статистика из Китая в основном свидетельствует о восстановлении второй по величине мировой экономики. Годовой рост ВВП КНР во втором квартале составил 3,2% вместо ожидавшихся 2,5%. Промышленность в июне выросла на 4,8%, хотя ожидался рост на 4,7%. При этом розничные продажи в июне неожиданно сократились на 1,8%, хотя прогнозировался рост на 0,3%.

Данные по Китаю оказались смешанными, и высокая стоимость золота отражает опасения некоторых инвесторов за рост экономики в оставшуюся часть года, цитирует агентство Рейтер аналитика CMC Markets Майкла Мак-Карти (Michael McCarthy).