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Дональд Трамп хотел перекрыть биткоину кислород еще в 2018 году
09:10 19.06.2020 |
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах представил Дональда Трампа противником криптовалют задолго до того, как тот заявил о своем неприятии их в июле 2019 года. Об этом сообщает Forbes.
В вызвавшей протест у Трампа и давление Минюста США книге «Room Where The It Happened» («Комната, где это случилось) Болтон пишет о том, что президент давно планировал закрепить свою неприязнь к биткоину на регулятивном уровне.
К такому выводу его привел услышанный разговор Трампа и министра финансов Стивена Мнучина, который касался санкций и «тарифной войны» с Китаем в мае 2018 года.
В июле 2019 года в Twitter Трамп назвал биткоин «пустотой» и «не деньгами», который тем не менее может «способствовать торговле наркотиками и другой незаконной деятельности». Досталось тогда и стейблкоину Libra, не обладающего, как он отметил, «статусом и надежностью».
Мнучин серьезно отнесся к разговору с Трампом и спустя несколько дней намекнул о разработке новых регуляторных требований для криптовалют во избежание их негативного влияния на финансовую систему страны. В феврале этого года на слушаниях в Сенате чиновник заявил о скором анонсе новых «значительных требований» к криптовалютам Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
В Forbes считают, что новые правила FinCEN вероятно будут следовать рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в том числе и в отношении так называемого «дорожного правила» (Travel Rule). Данное положение предполагает включение финансовыми институтами обязательной информации об отправителях и получателях средств и предпринимать соответствующие меры, если такая информация отсутствует.
Напомним, ряд некоммерческих организаций в мае представил стандарт обмена данными IVMS101 для выполнения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Его рассмотрение ожидается в конце июня 2020 года.
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