Goldman Sachs: биткоин и другие криптовалюты не являются классом активов

Ведущий банк США Goldman Sachs провел в среду, 27 мая, видеоконференцию с инвесторами, в ходе которой обсуждался и биткоин. Однако подготовленная презентация явно не была призвана обратить их внимание на криптовалюту.

Мероприятие под названием «Экономические перспективы США и влияние текущих политик на инфляцию, золото и биткоин анонсировали на прошлой неделе, заставив ряд представителей сообщества предположить, что Goldman Sachs планирует дать позитивный отзыв о биткоине.

Однако за час до начала конференции в сеть попали слайды презентации, содержание которой предварительно разослали участникам. Одним из первых об их содержании сообщил CEO Digital Currency Group Барри Силберт.

Отметив, что один из заголовков звучит «Криптовалюты, включая биткоин, не являются классом активов», он выделил одну из причин, по которой в Goldman Sachs придерживаются такого мнения:

«Мое любимое из слайдов Goldman Sachs: Мы считаем, что фондовая ценность, рост стоимости которой прежде всего зависит от того, готов ли кто-то заплатить за нее более высокую ценность, не является походящей инвестицией для наших клиентов», - цитирует Силберт презентацию Goldman Sachs.

Сами изображения слайдов выложил в сеть репортер CoinDesk Зак Воэлл:

На одном из них перечислены пять причин, по которым криптовалюты, по мнению Goldman Sachs, не являются классом активов.

* В отличие от облигаций они не создают денежные потоки;

* Не создают каких-либо доходов через открытость росту мировой экономики;

* Не предоставляют постоянных преимуществ диверсификации из-за нестабильности своих корреляций;

* Не снижают волатильность, учитывая историческую волатильность в 76% (12 марта 2020 года цена биткоина снизилась на 37% в течение одного дня);

* Не демонстрируют признаков хеджирования против инфляции.

«Хотя хедж-фонды могут считать торговлю криптовалютами привлекательной по причине их высокой волатильности, такая привлекательность не является жизнеспособным обоснованием для инвестиций», - говорится в том же слайде.

Основатель The Block Майк Дудас продемонстрировал и другие слайды. На одном из них говорится о незаконной активности с криптовалютами. Там упоминаются схемы Понци, включая TokenPlus, программы-вымогатели, отмывание денег и даркнет-площадки. Другой слайд посвящен рискам хакерских атак против криптовалютных бирж.

Любопытным оказался тезис о мнимости ограниченной эмиссии многих криптовалют:

«Например, три из шести крупнейших криптовалют являются форками, то есть почти идентичными клонами», - заявили в Goldman Sachs.



