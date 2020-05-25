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Потребление электроэнергии майнерами снизилось на 24% после халвинга биткоина
19:11 25.05.2020 |
Вскоре после халвинга общее энергопотребление майнеров BTC снизилось почти на четверть. Об этом свидетельствуют данные Bitcoin Energy Consumption Index от сервиса Digiconomist.
На графике ниже видно, что в преддверии недавнего уполовинивания награды за блок майнеры биткоина потребляли 77,78 ТВт·ч/год. Теперь этот показатель на отметке 57,9 ТВт·ч/год.
Вероятнее всего, резкое падение энергопотребления связано с массовым отключением относительно неэффективных майнинговых устройств, включая некогда крайне популярные Antminer S9 от Bitmain.
По данным калькулятора от F2Pool, майнинг на S9 и S9 SE при текущей цене биткоина убыточен - стоимость добытых монет и близко не покрывает даже затраты на электричество. И это при относительно низком тарифе - $0,05 за кВт⋅ч.
Однако вполне рентабельна добыча BTC на гораздо более новых майнерах - Antminer S19 Pro и Whatsminer M30S++. Каждое такое устройство в сутки приносит до $5 прибыли при стоимости электричества $0,05 за киловатт.
Со временем устройства для майнинга становятся не только мощнее, но и энергоэффективнее, что также должно отражаться на динамике общего энергопотребления. Поэтому можно предположить, что с развитием майнинговой индустрии хешрейт биткоина будет расти быстрее значений индекса от Digiconomist.
Тем не менее энергоемкость сети биткоина по-прежнему впечатляет. Например, объем потребляемой за год майнерами BTC электроэнергии примерно сопоставим с энергопотреблением Бангладеш или Израиля.
Для осуществления одной биткоин-транзакций требуется количество электроэнергии, которого хватило бы для нужд среднестатистической американской семьи на протяжении 18 дней.
Напомним, вскоре после халвинга хешрейт биткоина обвалился на 16%, а доход майнеров - более чем на 40%.
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