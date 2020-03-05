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Нацбанк за месяц пополнил резервы почти на $700 миллионов
15:35 05.03.2020 |
Национальный банк Украины за февраль пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 689 млн долл.
Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор купил 734 млн долл. и продал 45 млн долл.
С начала года, за январь-февраль, Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 787 млн долл.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке 7,9 млрд долл.
Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 млрд долл.
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