Топ-5 провалов рынка криптовалют

Поговорим о том, что мешало развитию рынка или оказало негативные последствия для криптовалютной отрасли и инвесторов в ушедшем 2018 г.

Падение курсов криптовалют

В конце прошлого года курс биткоин превышал $20 тыс., альткоины быстро росли вместе с первой криптовалютой. Прогнозы на 2018 г. были самыми оптимистичными. По данным прошлогоднего консенсус-прогноза Bloomchain, первая криптовалюта должна была закончить год на уровне $50 тыс. (медианное значение).

Однако уже в январе крипторынок начал проседать и продолжил падение на протяжении всего года с незначительными отскоками. Год первая криптовалюта закончила на отметке чуть выше $3,6 тыс. Если в начале года многие участники рынка сохраняли позитивный настрой и ждали восстановления курса, то к концу года настроение в отрасли поменялось. Одним из аутсайдеров года среди криптовалют можно назвать ethereum: она уступила вторую строчку по капитализации XRP и демонстрировала слабую динамику относительно других топ-криптовалют. Ripple, напротив, в этом году на фоне ряда позитивных новостей смогла укрепить свои позиции.

Фьючерсы и биткоин-ETF

С запуском биткоин-ETF (Exchange Traded Fund, ETF, - индексный фонд, акции которого обращаются на бирже) связывали свои надежды многие участники рынка. Они полагали, что запуск первого биржевого инвестиционного фонда на криптовалюту будет стимулировать спрос на цифровые активы и поможет легализации отрасли. Всего SEC получила более 20 заявок на создание криптовалютного ETF, однако большинство из них были отклонены или отозваны заявителями. К концу года на рассмотрении регулятора оставалось 11 заявок, наиболее близким к одобрению считался фонд VanEck SolidX Bitcoin Trust. Однако регулятор так и не принял решение. Сейчас мнения участников рынка разделились: одни надеются на скорое одобрение bitcoin-ETF, другие считают, что в ближайшем будущем этого не случится.

Фьючерсы на биткоин в конце прошлого года запустили американские биржи CME и Cboe. Участники рынка многого ждали от первого криптовалютного дериватива, который торгуется на бирже. Однако фьючерсы оказались идеей с большим потенциалом, которая так и не смогла взлететь.

Mt.Gox

История с обанкротившейся биржей Mt.Gox получила развитие в начале марта 2018 г. Стало известно, что японский адвокат Нобуаки Кобаяши, назначенный управляющим попечительского совета по возмещению убытков кредиторов платформы, продал часть криптовалютных активов на сумму $406,6 млн.

После этого Кобаяши раскритиковали, обвинив в манипуляциях рынком цифровых денег, так как продажи могли повлиять на цену криптовалют и привести к падению рынка. Адвокат пояснил, что все его действия были согласованы с судом и происходили на внебиржевых площадках. Детали сделок управляющий предпочел не разглашать. Сейчас на Bitcoin-кошельке Mt.Gox находится 107 203 BTC, последняя транзакция в 5000 BTC была 4 июля 2018 г.

Майнинг биткоина дороже золота

В перерасчете на каждый заработанный доллар майнинг криптовалют потребляет больше энергии, нежели традиционная разработка ценных металлов или редкоземельных элементов. Затраты энергии на майнинг некоторых криптовалют сопоставимы и даже превышает энергозатраты на добычу металлов эквивалентной стоимости. Исследование об этом опубликовано в журнале Nature Sustainability.

В своем исследовании ученые Макс Краузе и Табет Толаймат отметили, что в 2018 г. для майнинга биткоина потребовалось 19 МДж энергии на сгенерированный доллар, а для Ethereum, Litecoin и Monero - 9, 15 и 14 МДж соответственно.

Это больше, чем необходимо, для добычи меди или золота на ту же сумму, и показатель, примерно равный энергозатратности добычи платины и редкоземельных элементов. Традиционная добыча алюминия, меди, золота, платины и редкоземельных элементов стоимостью в $1 требует 122, 4, 5, 7 и 9 МДж соответственно. Получается, что криптомайнинг более энергозатратен, чем добыча ценных металлов (за исключением алюминия), имеющих аналогичную рыночную стоимость.

Хакерские атаки и кражи

Растущие масштабы киберпреступности в криптосфере вызывают явное беспокойство экспертного сообщества. Из-за этого некоторые экономисты уже открыто выступают против биткоина и отмечают негативные стороны развития криптовалютной отрасли. С начала 2018 г. в общей сложности $927 млн украли хакеры с криптовалютных бирж и трейдинговых платформ, сообщила компания CipherTrace. Для сравнения: в 2017 г. эта сумма составляла $266 млн, то есть рост составил 250%. Также, по словам компании, с начала года более 230 тыс. биткоинов (около $1,5 млрд) были использованы для оплаты различных нелегальных услуг.

Эксперты Group-IB отмечают рост внимания хакеров к криптобиржам в 2017 и 2018 гг. Было взломано 14 криптовалютных бирж, общий ущерб составил более $882 млн. Как минимум 5 атак связывают с северокорейскими хакерами из группы Lazarus. Еще одной мишенью хакеров и мошенников являются ICO-проекты: около 56% всех средств, украденных с ICO, были похищены с помощью фишинговых атак. Эксперты Group-IB прогнозируют, что крупнейшие майнеры в мире могут стать целью не только киберпреступников, но и прогосударственных атакующих.