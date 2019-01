Биткоин отмечает свой 10-летний юбилей

3 января 2009 года, ровно десять лет назад, человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото запустили основную сеть первой криптовалюты, добыв генезис-блок с 50 биткоинами.

Отметим, что запуску сети предшествовала публикация white paper (31 октября 2008 года).

Личность Сатоши Накамото и мотивы создания биткоина до сих пор остаются тайной, которую пытаются разгадать и за пределами сообщества. Тем не менее тот факт, что в хеше генезис-блока первой криптовалюты содержится заголовок статьи «Chancellor on brink of second bailout for banks» из британского издания The Times, может свидетельствовать о том, что мировой финансовый кризис 2008 года и политика выкупа долгов крупных банков государствами были одним из стимулов Накамото.

Первая биткоин-транзакция состоялась уже 12 января 2009 года - Сатоши Накамото отправил 10 BTC Хэлу Финни. За три дня до этого был опубликована версия ПО Bitcoin 0.1.

На сегодняшний день средневзвешенный курс первой криптовалюты находится у отметки $3900, а капитализация флагмана рынка составляет порядка $68 млрд.