Украина в IV кв.-2018 девять раз предложит валютные ОВГЗ

Министерство финансов Украины в четвертом квартале 2018 года планирует восемь раз предложить покупателям долларовые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и один раз (23 октября) - облигации в евро.

Согласно графику размещения ОВГЗ, обнародованному на сайте министерства в понедельник, 2 октября планируется продажа 9-мес. долларовых бумаг, спустя неделю - 1,2-летних. 16 октября покупателям будут предложены сразу четыре долларовых бумаги: с погашением через 9-мес., 1,2 и 1,5 года, а также два года.

Затем 23 октября Минфин намерен выставить ОВГЗ в евро с погашением через 7 мес. и 1,1 год, а в последний вторник октября сделать перерыв в предложении валютных бумаг.

Похожую картину Минфин запланировал и на ноябрьские аукционы: постепенное увеличение их предложения первые три вторника и перерыв - в последний вторник месяца. В частности, 6 ноября покупатели смогут приобрести 1,2-летние долларовые ОВГЗ, 13 ноября - годичные и двухгодичные бумаги, а 20 ноября у них будет выбор сразу между четырьмя выпусками: через год, 1,2 и 1,5 года, а также два года.

В декабре, согласно графику, предложение долларовых ОВГЗ будет ограничено двумя первыми вторниками: 4 декабря Минфин намерен выставить на аукционы годичные и 2-летние бумаги, а спустя неделю - бумаги с погашением через год, 1,2 и 1,5 года, а также два года.

График размещения также предполагает выставление каждый вторник гривневых облигаций с погашением через 3, 6 и 9 месяцев.

Помимо этого, Минфин намерен чередовать через неделю выставление бумаг с погашением через 1, 1,5 и 2, а также три года, а каждый последний вторник месяца предлагать еще и 5-летние облигации.

Как сообщалось, Минифн на недавних аукционах по размещению долларовых ОВГЗ удерживает ставку на уровне 5,95% годовых, тогда как гривневые бумаги он продает с доходностью 18,5% годовых.