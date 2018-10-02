Финансовые новости
- |
- 02.10.18
- |
- 01:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина в IV кв.-2018 девять раз предложит валютные ОВГЗ
Министерство финансов Украины в четвертом квартале 2018 года планирует восемь раз предложить покупателям долларовые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) и один раз (23 октября) - облигации в евро.
Согласно графику размещения ОВГЗ, обнародованному на сайте министерства в понедельник, 2 октября планируется продажа 9-мес. долларовых бумаг, спустя неделю - 1,2-летних. 16 октября покупателям будут предложены сразу четыре долларовых бумаги: с погашением через 9-мес., 1,2 и 1,5 года, а также два года.
Затем 23 октября Минфин намерен выставить ОВГЗ в евро с погашением через 7 мес. и 1,1 год, а в последний вторник октября сделать перерыв в предложении валютных бумаг.
Похожую картину Минфин запланировал и на ноябрьские аукционы: постепенное увеличение их предложения первые три вторника и перерыв - в последний вторник месяца. В частности, 6 ноября покупатели смогут приобрести 1,2-летние долларовые ОВГЗ, 13 ноября - годичные и двухгодичные бумаги, а 20 ноября у них будет выбор сразу между четырьмя выпусками: через год, 1,2 и 1,5 года, а также два года.
В декабре, согласно графику, предложение долларовых ОВГЗ будет ограничено двумя первыми вторниками: 4 декабря Минфин намерен выставить на аукционы годичные и 2-летние бумаги, а спустя неделю - бумаги с погашением через год, 1,2 и 1,5 года, а также два года.
График размещения также предполагает выставление каждый вторник гривневых облигаций с погашением через 3, 6 и 9 месяцев.
Помимо этого, Минфин намерен чередовать через неделю выставление бумаг с погашением через 1, 1,5 и 2, а также три года, а каждый последний вторник месяца предлагать еще и 5-летние облигации.
Как сообщалось, Минифн на недавних аукционах по размещению долларовых ОВГЗ удерживает ставку на уровне 5,95% годовых, тогда как гривневые бумаги он продает с доходностью 18,5% годовых.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выборы, униаты и госпереворот. Как Кирилл пугал Варфоломея Украиной
|Количество крупных налогоплательщиков в реестре на 2019 выросло на 10% до 1,5 тыс.
|Объем частных денежных переводов в Украину во 2-м квартале вырос на 24,6% до $2,8 млрд
|Как Украина будет подгонять под стандарты НАТО все свои танки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Старт нового финансового месяца и квартала обусловил сдержанную активность участников валютного рынка
|Рынок акций Украины начал торги в октябре умеренным ростом
|Украина присоединится к депозитарию ценных бумаг Clearstream
|Украина в IV кв.-2018 девять раз предложит валютные ОВГЗ
|Доллар 1 октября стабилен к евро, подорожал к иене до максимума почти за год
|Франц Фукс: Все автомобили в Украине должны быть застрахованы
Это интересно
|Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K
|Чемпионат Европы по футболу в 2024 году пройдет в Германии
|Facebook представила игровой VR-шлем
|Электрические Audi будут заряжаться за 12 минут
|Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения
|В Индии измена - больше не преступление
|Доход Pokemon GO достиг $2 миллиардов