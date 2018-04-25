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Morgan Stanley сохраняет позиции в долларовых бондах Украины
12:29 25.04.2018 |
Облигации развивающихся стран остаются привлекательными для инвесторов в бонды, не смотря на рост доходности казначейских облигаций США.
Об этом пишет Bloomberg.
Майкл Кушма из Investment Management, который участвует в управлении долговыми обязательствами на 80 миллиардов долларов говорит, что задача в том, чтобы отыскивать бумаги на рынках с относительно низким процентным риском.
Такая стратегия побуждает его с энтузиазмом говорить о странах, которые многие из его коллег, возможно, считают слишком рисковыми для инвестиций. Пример - Египет и Украина.
"Реальные процентные ставки в США растут, немного сокращая премию реальных процентных ставок на развивающихся рынках в сравнении с США", - сказал в интервью Кушма, который занимает пост директора MSIM по инвестициям на мировых рынках инструментов с фиксированной доходностью.
"Разрыв несколько уменьшается, но не похоже, чтобы он полностью исчез. Он остается значительным, поэтому мы по-прежнему думаем, что развивающиеся рынки будут чувствовать себя неплохо", - сказал он.
Сокращая вложения в гособлигации и наращивая кредитный риск на фоне роста доходностей в условиях синхронного характера глобального экономического роста и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики, компания сохраняет позиции в облигациях Египта в локальной и иностранной валюте, а также в долларовых бондах Украины.
Эта стратегия, безусловно, имеет свои подводные камни, однако внутренние страновые факторы перевешивают внешние риски, говорит Кушма.
И в Египте, и в Украине, которые договорились о привлечении кредитов Международного валютного фонда, сравнительно высокая доходность облигаций, которая обуславливает их привлекательность для инвестиций, сказал Кушма.
Египет в этом месяце разместил дебютные бонды в единой европейской валюте на 2 миллиарда евро сроком обращения 8 и 12 лет.
Доходность 8-летних бумаг составляла 4,83 процента, а 12-летних - 5,74 процента.
Украина может несколько раз выйти на международные рынки в этом году с целью привлечь 2 миллиарда долларов.
Кушме также нравятся бразильские облигации в связи с низкой инфляцией, однако он советует хеджировать валютные риски из-за опасений по поводу обменного курса и политики.
Его компания также видит возможности в Южной Африке, хотя и испытывает беспокойство по поводу валюты, а в Азии ее фаворитом являются суверенные облигации Индонезии.
Напомним, Национальный банк ожидает привлечения Украиной 4 миллиардов долларовв 2018-2019 годах от размещения еврооблигаций.
Как сообщалось, в сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.
Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.
Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.
Напомним, основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).
Представители Украины 11-15 сентября провели road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Напомним, шведско-американский экономист Андерс Аслунд считает, что выпуск еврооблигаций без продолжения сотрудничества с МВФ станет причиной финансового кризиса в Украине.
Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.
В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).
Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.
Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.
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