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SEC остановила торговлю акциями трех фирм, объявивших о покупке блокчейн-активов
17:58 19.02.2018 |
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приостановила торговлю акциями компаний Cherubim Interests Inc., PDX Partners Inc. и Victura Construction Group Inc., объявивших о приобретении «связанных с криптовалютами и блокчейн-технологиями активов», сообщает Bloomberg.
Как говорится в сообщении SEC, все три компании опубликовали очень похожие пресс-релизы, в которых говорится о приобретении активов у «подразделения дочерней фирмы частного инвестора». Кроме того, Cherubim дополнительно объявила о планах по проведению первичного предложения монет (ICO).
В итоге SEC приостановила торговлю ценными бумагами компаний и напомнила инвесторам, что многие организации сегодня пытаются манипулировать курсом своих акций с помощью объявлений о расширении деятельности в сфере блокчейн-технологий.
«Инвесторам следует особенно внимательно относиться к акционерным компаниям, меняющим ориентацию на новые тренды, в том числе криптовалюту, блокчейн-технологиии или ICO», - заявила директор лос-анджелесского отделения SEC Мишель Уэйн Лэйн.
По ее словам, ведомство вправе приостановить торговлю ценными бумагами на 10 дней - до тех пор, пока не будут выполнены все законные требования.
«Мы получили подтверждение, что они приостановили торговлю нашими ценными бумагами до 2 марта. Мы не публиковали каких-либо ложных заявлений о наших предложениях», - заявил в свою очередь исполнительный директор трех компаний Патрик Джонсон.
Он добавил, что в ближайшее время отправит в SEC всю необходимую информацию.
Напомним, ранее председатель ведомства Джей Клейтон заявил, что SEC начнет «пристально следить» за компаниями, решившими в одночасье пополнить свое портфолио блокчейн-проектами, а то и вовсе перепрофилироваться полностью.
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