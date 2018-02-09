ICU ожидает возобновления финансирования МВФ и укрепления гривни в 2018 году – управляющий партнер

Возобновление кредитования Украины Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования EFF является ключевым вопросом для выживания Украины, обеспечивая стране некую определенность и предсказуемость на ближайшее время, считает управляющий партнер инвестиционной группы ICU Макар Пасенюк.

"Это сценарий (получения очередного транша кредита МВФ в I полугодии 2018 года – ИФ), в который мы верим и с учетом которого принимаем инвестиционные решения", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

М.Пасенюк добавил, что ожидал укрепления гривни от достигнутого в середине января уровня около 28,8 грн/$1, в том числе благодаря позитивному для Украины макротренду на мировых рынках.

"В этом году в мире будет продолжаться рост большинства сырьевых позиций против доллара. На фоне этого будет рост недолларовых валют, в первую очередь, на рынках, которые развиваются, так как они, в основном, и являются сырьевыми. Это глобальный макротренд, который станет лейтмотивом 2018 года для инвесторов", – пояснил управляющий директор ICU.

В то же время он указал, что даже при такой благоприятной внешней конъюнктуре рост ВВП Украины в текущем году будет ограничен максимум 3-4%. Как подчеркнул М.Пасенюк, в отсутствие внутренних активных действий для роста экономики Украина остается сырьевой страной – заложником мировых макротрендов.

Среди инвестиционных идей 2018 года эксперт назвал вложения в недооцененные еврооблигации ряда украинских эмитентов. "Если мы исходим из того, что МВФ у нас будет, то на фоне двух трендов – долларовой кривой и движения стоимости денег – можно ожидать снижения доходности в корпоративных бумагах украинских эмитентов", – сказал управляющий партнер ICU.

М.Пасенюк в качестве примера привел ставки по еврооблигациям "Метинвеста" и ДТЭК, которые составляют 9-9,5% годовых, сравнив их со ставками по еврооблигациям МХП и "Кернел" – 3,7%-5,8% годовых. "Разница в доходности этих бумаг – 4 процентных пункта. Спрэд в доходностях между "Кернел" и "Метинвест" или "Кернел" и "ДТЭК" снизится. А даже 2 процентных пункта снижения доходности пятилетней бумаги - это неплохое ралли к существующей цене", – пояснил он.

Управляющий директор ICU также допустил, что на фоне инфляции учетная ставка и ставка по государственным ценным бумагам в начале года может еще вырасти, однако с укреплением гривни инфляционные ожидания слабеют, и это должно сказаться на рынке.

"Я бы исходил из того, что … ставки в течение года, плюс/минус, будут стабильными и доходности по ОВГЗ, соответственно, тоже будут стабильными", – дал свою оценку динамике внутренних ставок М.Пасенюк.

Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. В состав группы входит также торговец ценными бумагами, являющийся лидером на рынке гособлигаций, и банк "Авангард" (52-й по размеру активов нм 1 октября 2017 года из 88 украинских банков).

Основными партнерами группы являются М.Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.