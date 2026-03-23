Державний банк Польщі розпочне роботу в Україні: Зеленський підписав закон
10:00 23.03.2026 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію міжурядової Угоди між Україною та Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні.
Відповідний законопроєкт №0363 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 20 березня, повідомляється на сайті парламенту.
Верховна Рада ухвалила цей закон 26 лютого, а саму угоду між урядами України та Польщі підписали 25 вересня 2025 року у Варшаві.
Очікується, що її реалізація дозволить пришвидшити відновлення України.
Зокрема, угода передбачає створення правових підстав для діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (далі - Банк) на території України, зокрема банк зможе надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту, гранти або гарантії для реалізації проєктів щодо відновлення та розвитку України.
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, Банк крайового господарства) зі штаб-квартирою у Варшаві - єдиний польський банк, що належить уряду. Він створений для підтримки урядових соціально-економічних програм, а також програм місцевого самоврядування й регіонального розвитку, для цього банк працює з іншими установами з групи Фонду розвитку Польщі: KUKE, PAIH, PARP та ARP.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
У РУБРИЦІ
|Кожен видобутий біткоїн приносить майнерам до $14 000 збитків
|Навіть знищення 90% підводних кабелів не зупинить біткоїн — висновки дослідників
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 43,79 грн/$1
|Ринок дивує: золото різко падає всупереч кризовим очікуванням
|Національний банк України встановив правила вимог і обмежень для банків у межах безвиїзного нагляду
|Зміцнення долара США: курс росте відносно основних валют
Бізнес
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска
|Ринок пам’яті залишатиметься в дефіциті до 2030 року — заява одного з лідерів галузі