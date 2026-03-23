Державний банк Польщі розпочне роботу в Україні: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію міжурядової Угоди між Україною та Польщею про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego в Україні.

Відповідний законопроєкт №0363 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 20 березня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон 26 лютого, а саму угоду між урядами України та Польщі підписали 25 вересня 2025 року у Варшаві.

Очікується, що її реалізація дозволить пришвидшити відновлення України.

Зокрема, угода передбачає створення правових підстав для діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (далі - Банк) на території України, зокрема банк зможе надавати уряду України, державним і приватним установам та організаціям фінансову та технічну допомогу у формі позик або інших фінансових інструментів, таких як підтримка експорту, гранти або гарантії для реалізації проєктів щодо відновлення та розвитку України.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, Банк крайового господарства) зі штаб-квартирою у Варшаві - єдиний польський банк, що належить уряду. Він створений для підтримки урядових соціально-економічних програм, а також програм місцевого самоврядування й регіонального розвитку, для цього банк працює з іншими установами з групи Фонду розвитку Польщі: KUKE, PAIH, PARP та ARP.