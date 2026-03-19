Платежі за участю ШІ: Visa почала пілотний проєкт із низкою банків

Платіжна система Visa запустила пілотне тестування платежів, ініційованих штучним інтелектом, за участі банків Великої Британії та Європи. Йдеться про agent-initiated payments - транзакції, які ШІ-агенти можуть виконувати від імені користувача.

Про це повідомляє Finextra.

Перший етап спрямований на підготовку банків-емітентів до роботи з новим видом платежів. Учасники можуть випробовувати такі транзакції в реальних умовах.

Серед перших партнерів - Alpha Bank, Banca Transilvania, Bank Leumi, Bank of Cyprus, Bank of Valletta, Barclays, CAL, Commerzbank, Cornèrcard, DZ Bank, Erste Bank Oesterreich у складі Erste Group, Eurobank Limited, HSBC UK, MAX, Millennium BCP, Nationwide Building Society, Nexi Group, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank International, Revolut та Banco Santander.

Програма дозволяє емітентам-учасникам безпосередньо оцінити, як агентські комерційні платформи можуть безпечно ініціювати та завершувати транзакції від імені споживачів, зберігаючи довіру, контроль і захист, що є основою мережі Visa.

Очікується, що до програми приєднаються інші банки у процесі її розширення.

Як повідомлялося, компанія Visa очолила рейтинг платіжних компаній за рівнем впровадження штучного інтелекту, випередивши Mastercard та PayPal. Аналітики оцінювали зрілість ШІ в галузі за чотирма ключовими критеріями успішної інтеграції: талант, інновації, лідерство та прозорість.