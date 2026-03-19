Платежі за участю ШІ: Visa почала пілотний проєкт із низкою банків

Платіжна система Visa запустила пілотне тестування платежів, ініційованих штучним інтелектом, за участі банків Великої Британії та Європи. Йдеться про agent-initiated payments - транзакції, які ШІ-агенти можуть виконувати від імені користувача.

Про це повідомляє Finextra.

Перший етап спрямований на підготовку банків-емітентів до роботи з новим видом платежів. Учасники можуть випробовувати такі транзакції в реальних умовах.

Серед перших партнерів - Alpha Bank, Banca Transilvania, Bank Leumi, Bank of Cyprus, Bank of Valletta, Barclays, CAL, Commerzbank, Cornèrcard, DZ Bank, Erste Bank Oesterreich у складі Erste Group, Eurobank Limited, HSBC UK, MAX, Millennium BCP, Nationwide Building Society, Nexi Group, Piraeus Bank, Raiffeisen Bank International, Revolut та Banco Santander.

Програма дозволяє емітентам-учасникам безпосередньо оцінити, як агентські комерційні платформи можуть безпечно ініціювати та завершувати транзакції від імені споживачів, зберігаючи довіру, контроль і захист, що є основою мережі Visa.

Очікується, що до програми приєднаються інші банки у процесі її розширення.

Як повідомлялося, компанія Visa очолила рейтинг платіжних компаній за рівнем впровадження штучного інтелекту, випередивши Mastercard та PayPal. Аналітики оцінювали зрілість ШІ в галузі за чотирма ключовими критеріями успішної інтеграції: талант, інновації, лідерство та прозорість.

За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Visa
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9617
  0,0657
 0,15
EUR
 1
 50,5032
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,01 0,02 43,9800  0,01 0,02
EUR 50,3710  0,23 0,45 50,3966  0,22 0,44

