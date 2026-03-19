Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Лютневі виплати Фонду гарантування вкладникам становили 1,8 млн грн

Вкладники банків, що ліквідуються, у лютому 2026 року отримали 1,8 млн грн гарантованого відшкодування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Протягом лютого 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - фонд) виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 1,8 млн грн гарантованого відшкодування", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку заснування фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,1 млрд грн. Відшкодування отримали понад 2 млн вкладників.

За час повномасштабної війни фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 9,4 млрд грн гарантованого відшкодування.

У пресслужбі зауважили, що виплату гарантованого відшкодування фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 28 лютого 2026 року кошти фонду становили 54,3 млрд грн.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8960
  0,0537
 0,12
EUR
 1
 50,5243
  0,1145
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6404  0,10 0,24 44,2365  0,13 0,30
EUR 50,4385  0,06 0,12 51,1338  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,14 0,32 43,9700  0,13 0,30
EUR 50,5969  0,07 0,15 50,6182  0,06 0,11

