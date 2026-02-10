Фінансові новини
- |
- 10.02.26
- |
- 04:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка проблемних кредитів у банках скоротилася до 14% після масштабних списань — НБУ.
09:04 09.02.2026 |
Загальний обсяг виданих банками гривневих корпоративних кредитів у 2025 році скоротився на 2% через списання і продаж непрацюючих позик (NPL).
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
"У грудні "ПриватБанк" припинив визнання близько 140 млрд грн старих непрацюючих гривневих активів. Також помітні обсяги таких активів списали й інші державні банки. Однак річний приріст нових кредитів банків майже компенсував ці списані активи", - зауважили в НБУ.
Водночас це дозволило суттєво скоротити частку NPL у банківському секторі ‒ з 24% на 1 грудня 2025 року до 14% на 1 січня 2026 року.
У Нацбанку уточнили, що зараз частка NPL у державних банках становить менше 20%, у приватних банках з українським та іноземним капіталом - 8,4% та 6,5% відповідно.
"Це історично найнижчі показники за понад 15 років і наслідок системних зусиль із реалізації кроків для зниження рівня NPL у фінансовому секторі. Унаслідок припинення визнання старих непрацюючих активів "ПриватБанк" донарахував податок на прибуток, тож витрати з податку на прибуток зросли удвічі, а показник прибутку після оподаткування скоротився", - зазначають у Нацбанку.
При цьому чисті гривневі кредити бізнесу в національній валюті в грудні 2025 року зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню - на 32% рік до року. За 2024 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 21%, населенню - на 38%.
Кредитний портфель зростає в банків усіх груп, а позики отримують підприємства різних розмірів та форм власності, зазначають у Нацбанку.
Так, у 2025 році чисті гривневі кредити приватним малим та середнім підприємства (МСП) зросли на 32,9%, великим приватним компаніям - на 29,7%
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Золото дорожчає, торгується вище $5000 за унцію
|ПриватБанк списав пов’язані з ексвласниками активи: чистий прибуток за 2025р. впав на 27,5%, податок зріс на 44%
|Валютні інтервенції НБУ зменшились за тиждень на 7,6%, але гривня подешевшала
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,97 грн/$1
|Частка проблемних кредитів у банках скоротилася до 14% після масштабних списань — НБУ.
|Скай Банк і 14 небанківських фінустанов потрапили під заходи впливу НБУ у січні.
Бізнес
|Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
|Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.
|Ілон Маск об’єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.