Частка проблемних кредитів у банках скоротилася до 14% після масштабних списань — НБУ.

Загальний обсяг виданих банками гривневих корпоративних кредитів у 2025 році скоротився на 2% через списання і продаж непрацюючих позик (NPL).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"У грудні "ПриватБанк" припинив визнання близько 140 млрд грн старих непрацюючих гривневих активів. Також помітні обсяги таких активів списали й інші державні банки. Однак річний приріст нових кредитів банків майже компенсував ці списані активи", - зауважили в НБУ.

Водночас це дозволило суттєво скоротити частку NPL у банківському секторі ‒ з 24% на 1 грудня 2025 року до 14% на 1 січня 2026 року.

У Нацбанку уточнили, що зараз частка NPL у державних банках становить менше 20%, у приватних банках з українським та іноземним капіталом - 8,4% та 6,5% відповідно.

"Це історично найнижчі показники за понад 15 років і наслідок системних зусиль із реалізації кроків для зниження рівня NPL у фінансовому секторі. Унаслідок припинення визнання старих непрацюючих активів "ПриватБанк" донарахував податок на прибуток, тож витрати з податку на прибуток зросли удвічі, а показник прибутку після оподаткування скоротився", - зазначають у Нацбанку.

При цьому чисті гривневі кредити бізнесу в національній валюті в грудні 2025 року зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню - на 32% рік до року. За 2024 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 21%, населенню - на 38%.

Кредитний портфель зростає в банків усіх груп, а позики отримують підприємства різних розмірів та форм власності, зазначають у Нацбанку.

Так, у 2025 році чисті гривневі кредити приватним малим та середнім підприємства (МСП) зросли на 32,9%, великим приватним компаніям - на 29,7%