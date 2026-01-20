Обсяг виплат Фонду гарантування вкладникам за рік становив ₴352,8 млн

Вкладники банків, що ліквідуються, у 2025 році отримали 352,8 млн грн гарантованого відшкодування.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

"У 2025 році Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив 352,8 млн грн гарантованого відшкодування вкладникам банків, що виводяться з ринку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у грудні 2025 року ФГВФО виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 68,4 млн грн.

Загалом від початку заснування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб сума виплат гарантованого відшкодування склала майже 105,1 млрд грн, відшкодування отримали 96,1% вкладників банків.

Зауважується, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розрахувався з усіма вкладниками банків, виведення з ринку яких розпочалось після 24 лютого 2022 року, які звернулись по належні їм виплати.

Виплату гарантованого відшкодування ФГВФО здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 грудня 2025 року кошти фонду складали 50,62 млрд грн.