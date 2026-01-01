Європейські банки можуть скоротити понад 200 тисяч працівників через ШІ

Понад 200 тисяч робочих місць у європейських банках під загрозою через штучний інтелект. Як повідомляє Financial Times, протягом наступних п'яти років вони можуть почати активні скорочення, заміняючи людей новою технологією.

Аналітики Morgan Stanley передбачають, що до 2030 року європейські банки скоротять близько 10% свого персоналу, який нині налічує понад 2,12 мільйона осіб. Це може призвести до втрати роботи більш ніж 210 тисяч працівників.

Найбільше заміна штучним інтелектом загрожує працівників центральних служб, як-от бек-офіс, мідл-офіс, а також позиції з управління ризиками та дотримання вимог, згідно з аналізом 35 кредиторів.

Окрім впровадження ШІ, причинами скорочень є також цифровізація та закриття відділень. Крім того, європейські банки відчувають тиск з боку інвесторів, які вимагають зменшити витрати та підвищити рентабельність капіталу, оскільки вони відстають від американських конкурентів.

Серед банків, які вже оголошували подібні плани, є голландський ABN Amro, що заявив про скорочення приблизно п'ятої частини свого персоналу до 2028 року.

Аналітики зазначають, що впровадження ШІ дозволяє банкам покращити співвідношення витрат до доходів - ключовий показник ефективності для кредиторів і один із головних, за якими слідкують інвестори. При цьому попередні раунди скорочень уже вичерпали свої переваги.

Окремо потенціал ШІ для європейських банків відзначають аналітики UBS. Вони повідомляють, що швейцарська глобальна фінансова компанія вже почала застосовувати нову технологію для створення аватарів з аналітиків і надсилала клієнтам відео з симульованими банкірами.

"Ми вже бачимо зміни в галузі аудиту, права та консалтингу, але банки ще не забезпечують підвищення ефективності. Витратні бази великі... і ці нові потужні інструменти ще не повністю впроваджені. Тим, кого все ще потрібно переконати, що штучний інтелект суттєво змінить фінансові послуги, слід витратити більше часу на вивчення інструментів, які вже доступні", - заявив Джейсон Нейпір, керівник відділу досліджень європейських банків в UBS.

Попри це, JPMorgan також застерігає керівництво банків, що у спробах замінити людей на ШІ важливо не втратити баланс використання нової технології та базових навичок молодих співробітників, як-от моделювання грошового потоку.