Нацбанк визнав неплатоспроможним РВС Банк

Правління Національного банку України у вівторок ухвалило рішення № 398-рш/БТ про віднесення до категорії неплатоспроможних АТ "РВС Банк" (Київ) - невеликий банк, частка активів якого на початок жовтня складала лише 0,04% від всіх активів 60 українських банків, йдеться у повідомлені на сайті центробанку.

"Рішення ухвалене у зв'язку з невиконанням РВС Банк письмової вимоги НБУ щодо подання ... доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовженням здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам кредиторів і вкладників, відсутністю дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану та приведення РВС Банк своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, після віднесення його до категорії проблемних", - пояснив регулятор своє рішення.

Він уточнив, що відніс РВС Банк до категорії проблемних 29 липня цього року після встановлення факту здійснення ним ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. Ознаками цього, як зазначив НБУ, була неналежна організація системи внутрішнього контролю, включаючи систему управління ризиками; порушення два і більше разів протягом 30 календарних днів поспіль мінімальних значень нормативів достатності капіталу та систематичне оприлюднення та подання до НБУ недостовірної інформації та звітності з метою приховування реального фінансового стану банку.

"З дня віднесення РВС Банк до категорії проблемних банк продовжував здійснювати ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності", - заявив Нацбанк.

Він уточнив, що можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам РВС Банку станом на 21 жовтня 2025 року становила 456 млн грн.

Відповідно до інформації РВС Банку станом на початок цього року його ключовим власником з часткою 99% акцій був громадянин України Олександр Стецюк.

За станом на 1 вересня цього року РВС Банк із загальними активами 1 млрд 737,45 млн грн був 50-м серед 60 українських банків.

Згідно зі звітом за третій квартал, банк мав 13 відділень. За 9 місяців цього року його активи впали з 4,51 млрд грн до 1,51 млрд грн, у тому числі грошові кошти - з 3,25 млрд грн до 0,52 млрд грн, кредити та заборгованість клієнтів - з 0,36 млрд грн до 0,17 млрд грн, інвестиції в цінні папери - з 0,61 млрд грн до 0,51 млрд грн, інвестиційна нерухомість - з 0,13 млрд грн до 0,08 млрд грн.

В той же час кошти клієнтів скоротилися з 4,11 млрд грн до 1,25 млрд грн, а власний капітал - з 0,30 млрд грн до 0,16 млрд грн. Чистий збиток банку за 9 місяців цього року склав 0,14 млрд грн проти ,01 млрд грн чистого прибутку за 9 місяців минулого року, а чистий процентний дохід скоротився до 0,10 млрд грн з 0,18 млрд грн.