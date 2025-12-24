Авторизация

У США заборонили імпорт іноземних дронів, зокрема DJI, через загрозу нацбезпеці

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) ухвалила рішення заборонити імпорт до країни нових дронів, виготовлених за кордоном, якщо вони не отримали рекомендацію від Міністерства оборони США або Міністерства внутрішньої безпеки, пише The Verge.

Відповідне рішення набрало чинності цього тижня й стало черговим кроком Вашингтона щодо обмеження іноземних технологій, які можуть становити ризики для національної безпеки.

Дрони та їхні комплектуючі офіційно додали до так званого Covered List FCC - переліку обладнання зв'язку, яке визнається таким, що створює "неприйнятні ризики для національної безпеки США та безпеки громадян". Під обмеження потрапили іноземні безпілотники та компоненти, зокрема продукція китайської компанії DJI.

У FCC повідомляють, що отримали висновок з національної безпеки, який попереджає, що іноземні дрони можуть використовуватися для постійного спостереження, крадіжки даних або навіть руйнувань на території США. Також у документі зазначено, що такі дрони можуть отримувати несанкціонований віддалений доступ або відключатися через оновлення програмного забезпечення.

У DJI заявили, що розчаровані рішенням FCC, однак підкреслили, що компанія не була виділена окремо, а чинні дрони залишаються дозволеними до використання. У компанії також запевнили, що й надалі працюватимуть на американському ринку.

Водночас FCC уточнила, що власники дронів іноземного виробництва можуть і далі користуватися своїми пристроями. Крім того, дрони або їхні компоненти можуть бути виключені з Covered List, якщо Міноборони або МВС США визнають їх безпечними.

Голова FCC Брендан Карр наголосив, що безпілотники можуть підвищувати громадську безпеку та сприяти інноваціям, однак ці переваги не мають йти всупереч інтересам національної безпеки.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: США
 

