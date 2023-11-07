Ексвласника «Дельта Банку» Лагуна оголосили в розшук

Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня оголосив у розшук колишнього власника АТ "Дельта Банк" Миколу Лагуна, якого обвинувачують у виведенні з банку понад $76,5 млн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Відомо, що Лагун наразі перебуває за кордоном.

Як нагадали у Фонді, збитки "Дельта Банку" були спричинені виведенням з нього активів, зокрема, шляхом кредитування пов'язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами.

"Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку", - уточнили у пресслужбі.

Крім згаданої справи, також у судах, на етапі підготовчих засідань, перебувають господарські позови:

* на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ "Дельта Банк" та топменеджменту банку,

* на 791,2 млн грн відповідачем у якій виступає Лагун як голова наглядової ради банку.

Нагадаємо, у липні правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн грн власником та головою спостережної ради "Дельта Банку" Миколою Лагуним та його спільниками, обвинувальний акт направили до суду.

У ході розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 голова спостережної ради ПАТ "Дельта Банк" надав незаконну вказівку підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі, яка необґрунтовано одержала 430 млн грн, із яких не повернула 199 млн грн. Також, уклавши завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором, за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість, вони заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн.

Крім того, протягом 2014-2015 років за аналогічною злочинною схемою, в результаті відступлення заборгованості за кредитним договором на користь підконтрольної юридичної особи, службові особи банківської установи, за пособництва директора підконтрольного товариства, заволоділи 19 млн грн.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Миколі Лагуну про підозру у розтраті понад 1 млрд грн коштів "Дельта Банку". Однак Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокуратури про арешт Лагуна з альтернативою застави в 1 млрд грн, обравши для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Повідомлення про підозру також отримали два ексзаступники голови ради директорів "Дельта Банку" та директор однієї із пов'язаних фінансових компаній. Їхній суд також відправив під нічний домашній арешт.

"Дельта Банк" було визнано неплатоспроможним 2 березня 2015 року, тоді ж до банку було введено тимчасову адміністрацію. Рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Дельта Банк" Нацбанк ухвалив 2 жовтня 2015 року.

За оцінкою Фонду гарантування вкладів фізосіб, орієнтовні загальні втрати кредиторів внаслідок доведення до банкрутства "Дельта Банку" становлять понад 24,5 млрд грн.

Найбільшими акціонерами "Дельта Банку" на початок 2015 року були Микола Лагун (70,61%), який також очолював наглядову раду банку, та Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року за розміром загальних активів "Дельта Банк" посідав 4 місце (60,3 млрд грн) серед 158 банків, що діяли на той момент.

В Україні Миколі Лагуну належали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" та "Кредитпромбанк", а також білоруський "Дельта Банк". Усі вони у стані ліквідації, за винятком "Астра Банку", який був проданий Фондом гарантування вкладів фізичних осіб новому власнику.