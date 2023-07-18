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Apple запустила Tap to Pay у Великій Британії
16:45 18.07.2023 |
Компанія Apple запустила у Великій Британії нову функцію для користувачів iPhone.
Мова йде про Tap to Pay. Ця функція дозволяє продавцям використовувати свої iPhone як термінал для точок продажів. Сервіс підтримує Apple Pay, безконтактні кредитні й дебетові картки та інші цифрові гаманці. Для успішного проведення платежу необхідно лише піднести до цього смартфона інший гаджет або банківську карту.
Нова функція працює на iPhone XS або пізніших моделях. Для її налаштування треба завантажити спеціальний застосунок. Поки що Tap to Pay працюватиме у Великій Британії з платіжними платформами Revolut і Tyl by Natwest. Підтримка Adyen, Dojo, myPOS, Stripe, SumUp, Viva Wallet, Worldline і Zettle by PayPal з'явиться пізніше.
До речі, Велика Британія стала четвертим регіоном, де запрацював сервіс Tap to Pay. Раніше функцію запустили в США, Австралії та на Тайвані.
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