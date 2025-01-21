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Долар США дорожчає до євро, фунта та єни
15:49 21.01.2025 |
Долар США зміцнюється проти євро, фунта та єни на тлі заяв нового президента Дональда Трампа.
WSJ Dollar Index, що відстежує динаміку долара США щодо 16 інших валют, додає 0,52%.
Трамп, який напередодні обійняв посаду президента, оголосив про намір запровадити з 1 лютого 25-відсоткове мито на ввезення товарів із Мексики та Канади, але утримався від нових обіцянок підняти мита для Китаю.
Відповідаючи на запитання журналістів щодо обкладення митами всього імпорту в США, Трамп сказав, що такий захід можливий, але в адміністрації до нього наразі не готові. При цьому він висловив бажання позбутися дефіциту в торгівлі США з Євросоюзом за допомогою введення мит або за рахунок нарощування експорту енергоносіїв, повідомляють американські ЗМІ.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Євросоюзу до торговельних переговорів із американською стороною.
"Наш перший пріоритет - взаємодіяти на ранньому етапі, обговорювати спільні інтереси і бути готовими до переговорів", - сказала вона, виступаючи на форумі в Давосі.
"Ми будемо прагматичні, - наголосла фон дер Ляєн. - Ми завжди обстоюватимемо свої принципи".
Пара євро/долар за даними на 14:51 EET у вівторок торгується з пониженням на 0,67%, від рівня закриття попередніх торгів, по $1,0348.
Індекс економічних очікувань інвесторів і аналітиків у Німеччині на найближчі шість місяців, який розраховує дослідницький інститут ZEW, у січні впав до 10,3 пункту з 15,7 пункту місяцем раніше. Експерти в середньому прогнозували більш помірне зниження індикатора, до 15,3 пункту, повідомляє Trading Economics. Індикатор ставлення до поточної ситуації в Німеччині зріс до мінус 90,4 пункту з мінус 93,1 пункту в грудні. Аналітики прогнозували зростання до мінус 93 пунктів.
У єврозоні індекс економічних очікувань у січні збільшився до 18 пунктів із 17 пунктів місяцем раніше, тоді як аналітики прогнозували зниження до 16,9 пункту. Оцінка поточної економічної ситуації підвищилася на 1,2 пункту - до мінус 53,8 пункту.
Курс фунта до долара опустився на 0,72%, до $1,224.
Проти японської валюти долар зміцнився на 0,17%, до 155,9 єни.
У п'ятницю, 24 січня, Банк Японії оголосить рішення щодо процентної ставки. Консенсус-прогноз експертів передбачає її підвищення до 0,5% з нинішніх 0,25%, за даними Trading Economics.
Пара долар/офшорний юань торгується з підвищенням на 0,33%, по 7,2864.
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