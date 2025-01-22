Торги на Волл-стріт у вівторок закрилися з надією на зважену торговельну політику США

Основні індекси Волл-стріт зросли у вівторок, а S&P 500 і Dow закрилися на найвищих рівнях більш ніж за місяць, оскільки інвестори оцінювали перші дії Дональда Трампа на посаді президента США і були натхненні тим, що він не почав свій другий термін з повного підвищення мит.

Трамп не виклав конкретних планів щодо універсальних мит і додаткових надбавок на близьких торговельних партнерів, як обіцяв раніше, але заявив, що думає про введення мит на канадські та мексиканські товари вже з 1 лютого.

У той час як інвестори залишаються обережними щодо мит і потенціалу глобальної торговельної війни, яка може призвести до зростання інфляції, брокерський банк Goldman Sachs знизив свій прогноз щодо шансів на запровадження універсальних мит цього року до 25% з близько 40% у грудні.

«Ми відчули певне полегшення і деяке здивування від того, що мита не були оголошені в першому раунді дій виконавчої влади, який відбувся вчора», - сказала Керол Шлейф, головний ринковий стратег BMO Private Wealth. «Ринки поспішають зробити висновок, і, мабуть, небезпідставно, що адміністрація буде застосовувати більш виважений підхід».

Інвестори сподіваються, що нова адміністрація використає загрозу торгових зборів як переговорну тактику і візьме «скальпель, а не кувалду до мит», - сказав Шлейф.

Однак, оскільки торговельна політика все ще залишається незрозумілою, Шлейф попередив, що ринок може зіткнутися з волатильністю, якщо Трамп випустить пробні кулі щодо мит, оскільки ринок не мав 10% корекції протягом тривалого часу.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 537,98 пункту, або на 1,24%, до 44 025,81, S&P 500 - на 52,58 пункту, або на 0,88%, до 6 049,24, а Nasdaq Composite - на 126,58 пункту, або на 0,64%, до 19 756,78, і закрився біля найвищого рівня з 6 січня.

На знак більшої сили ринку, більш орієнтований на внутрішній ринок індекс Russell 2000 з малою капіталізацією випередив індекси з більшою капіталізацією, піднявшись на 1,85%.

Серед 11 основних секторів S&P 500 єдиним, хто втратив, був сектор енергетики, який знизився на 0,64%, в той час як шість секторів зросли щонайменше на 1%.

Найбільше зріс промисловий сектор, який піднявся на 2,03% завдяки акціям компанії 3M, що зросли на 4,2% після повідомлення про оптимістичні прибутки в четвертому кварталі.

Сектор комунальних послуг піднявся завдяки акціям атомної енергетики після того, як Трамп видав шквал указів, спрямованих на збільшення виробництва енергії. Найбільше зросли акції Vistra Corp, NRG Energy та Constellation Energy.

Важковаговик Apple став найбільшим тягарем для S&P 500, втративши 3,2% після того, як брокерська компанія Jefferies знизила його рейтинг до «недостатньо ефективного».

Акції автовиробників, які є найбільш чутливими до мит через свої великі ланцюги поставок, зросли. Зростання акцій Ford на 2,5% слідувало за ралі General Motors на 5,7%, який отримав підвищення рейтингу від Deutsche Bank.

Протягом першого року роботи попередньої адміністрації Трампа S&P 500 зріс на 19,4%. За чотири роки його правління базовий індекс зріс майже на 68%, але зазнав нападів волатильності, частково через торговельну війну, яку Трамп вів з Китаєм.

Однак інфляція все ще перевищує цільовий показник Федерального резерву в 2%, що викликає занепокоєння, що політика нової адміністрації може затримати темпи пом'якшення монетарної політики центрального банку.

Економісти вважають, що ФРС залишить вартість запозичень без змін на засіданні наступного тижня, а трейдери очікують, що перше зниження процентної ставки відбудеться в червні, згідно з інструментом FedWatch від CME Group.

Що стосується інших акцій, то Walgreens впав на 9,2% після того, як Міністерство юстиції звинуватило його у виписуванні незаконних рецептів на знеболюючі та інші ліки, що викликають залежність.

Акції Moderna зросли на 5,4% після отримання $590 млн від уряду США на прискорення розробки вакцини від пташиного грипу.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), де було зафіксовано 264 нових максимуми і 39 нових мінімумів, акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 4,54 до 1.

На Nasdaq 3 086 акцій зросли, а 1 374 впали, оскільки кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,25 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув 41 нового 52-тижневого максимуму і не зафіксував жодного нового мінімуму, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 119 нових максимумів і 78 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 15,42 мільярда акцій порівняно з 15,47 мільярда в середньому за останні 20 сесій.