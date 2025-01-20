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Instagram додає нові функції до Reels через блокування TikTok у США
13:58 20.01.2025 |
Instagram прагне захопити значну кількість користувачів TikTok після заборони, зокрема творців контенту, які заробляють через соціальні мережі.
Однією з головних новинок стане нова стрічка Reels, в якій будуть відображатися відео, які сподобалися чи на які ваші друзі залишили коментарі. Тепер зможете побачити, що переглядали і що подобається вашим друзям, а вони побачать ваші вподобання.
Ця нова стрічка рекомендацій друзів також надасть можливість «розпочати розмову» з кимось, хто поставив лайк на відео. Наприклад, стрічка може спонукати вас відповісти на лайк друга, коли його профіль і значок серця з'являються на екрані. Ваша відповідь буде надіслана безпосередньо тому, хто поставив лайк або залишив коментар, як особисте повідомлення.
«Ми хочемо, щоб Instagram був не тільки місцем для розваг, але й платформою, де ви зможете спілкуватися з друзями», - зазначив керівник Instagram Адам Моссері у відео, що анонсує зміни.
Раніше Instagram мав окрему стрічку Activity, яка показувала схожі рекомендації, але вона була видалена кілька років тому. Наразі не відомо, чи надасть Instagram можливість вимкнути нову стрічку.
Ці зміни поступово впроваджуються в кількох країнах і планується їхнє розширення в майбутньому. У разі заборони TikTok у США Instagram може привернути частину користувачів цієї платформи.
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