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Акції в Азії ростуть на тлі зростання технологій на хвилі ШІ. Китай наляканий митними погрозами Трампа
08:19 22.01.2025 |
Більшість азіатських акцій виросли в середу, причому акції технологічних компаній лідирували після того, як OpenAI оголосила про масштабне партнерство для створення більшої інфраструктури штучного інтелекту в США.
Але китайські ринки відстали, різко впавши після того, як президент США Дональд Трамп наблизив перспективу підвищення торгових мит на країну вже в лютому.
У центрі уваги цього тижня також засідання Банку Японії, на якому, як очікується, центробанк підвищить процентні ставки на тлі поліпшення економічного зростання і підвищення інфляції.
Азійські ринки отримали позитивні сигнали від Волл-стріт, який закрився з підвищенням завдяки зростанню акцій технологічних компаній. Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на торгах в Азії, а несподівані прибутки Netflix Inc додали позитивних настроїв. Акції Netflix виросли більш ніж на 10% на вторинному ринку.
Технологічні азіатські біржі показали найкращі результати в середу: японський індекс Nikkei 225 додав 1,5%, а південнокорейський KOSPI виріс на 0,6%.
Акції виробників мікросхем, включаючи Advantest Corp., Tokyo Electron Ltd. та SK Hynix Inc, зросли від 2,2% до 4%. Японська SoftBank Group Corp., яка є ключовим партнером у новому підприємстві OpenAI, зросла на 7%, а TSMC - найбільший у світі контрактний виробник мікросхем - подорожчав на 2%.
Настрої щодо технологій були посилені головним чином тим, що OpenAI оголосила про створення підприємства вартістю 500 мільярдів доларів для створення критично важливої інфраструктури штучного інтелекту в США.
У проекті під назвою «Зоряна брама» візьмуть участь кілька великих технологічних компаній, включаючи Microsoft Corporation, NVIDIA Corporation і Oracle Corporation, і він, ймовірно, сприятиме зростанню попиту на чіпи ШІ та інфраструктуру центрів обробки даних.
Кілька азійських фірм складають ключову частину цього ланцюжка поставок. Оптимізм щодо ШІ також сприяв зростанню акцій технологічних компаній в Азії.
Інші азіатські ринки були в основному оптимістичними, слідуючи за нічним зростанням на Волл-стріт. Австралійський індекс ASX 200 додав 0,4%, а південнокорейський KOSPI виріс на 0,1%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірно позитивне відкриття після того, як у вівторок індекс впав більш ніж на 1%.
Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,9%, а Shanghai Composite - на 0,8%. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,3%.
Трамп заявив, що може ввести 10% мито на китайський імпорт вже до 1 лютого, посилаючись на занепокоєння з приводу потоку нелегальних наркотиків, зокрема, фентанілу, з Китаю в Мексику і Канаду, а також в США.
Трамп також пригрозив запровадити 25% мита на імпорт з Канади та Мексики,
Хоча ринки спочатку відчули певне полегшення від того, що Трамп не запровадив жодних мит у перший день свого президентства, його коментарі у вівторок зберегли побоювання щодо торговельної війни.
Проте, погроза Трампа запровадити 10% мита проти Китаю є набагато меншою, ніж 60%, якими він погрожував під час своєї передвиборчої кампанії. Очікується, що Китай також запровадить більше стимулюючих заходів перед обличчям торговельних труднощів у США.
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