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Долар знижується, поки трейдери обмірковують митрні плани Трампа
08:07 22.01.2025 |
Долар трохи знизився в середу в ході нерішучих торгів, оскільки відсутність ясності щодо планів президента Дональда Трампа щодо мит змушує фінансові ринки залишатися в здогадках.
Пізно ввечері у вівторок в Білому домі Трамп заявив, що його адміністрація обговорює введення 10% мита на товари, що імпортуються з Китаю, з 1 лютого, в той же день, коли він раніше заявив, що Мексика і Канада зіткнуться зі зборами в розмірі близько 25%.
Він також пообіцяв мита на європейський імпорт, не надаючи подальших подробиць.
Незважаючи на ці погрози, відсутність конкретних планів з першого дня перебування Трампа на посаді призвела до того, що долар почав тиждень з падіння на 1,2% по відношенню до кошика основних конкурентів. У вівторок він стабілізувався, закінчивши тиждень без змін після того, як спроба відскоку провалилася, а американські чиновники заявили, що будь-які нові податки будуть запроваджуватися зважено.
О 02:54 EET індекс долара, який відслідковує курс валюти по відношенню до євро, ієни та чотирьох інших основних конкурентів, знизився на 0,14% і склав 108 пунктів.
Євро знизився на 0,07% до $1,0420, в той час як ієна трохи зросла до 155,40 за долар.
«Хоча Трамп погрожував ввести мита до 25% на Мексику і Канаду, він утримався від їх введення, незважаючи на те, що підписав кілька указів, - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG.
«Його рішення не націлюватися на Китай сприймається як можлива ознака більш обережного підходу до мит, ніж він обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії, що знижує інфляційні ризики і потенційні яструбині дії Федеральної резервної системи».
Трейдери очікують зниження процентної ставки ФРС на чверть пункту до липня, в той час як ще одне зниження до кінця року розглядається як підкидання монети.
У той же час зростають очікування, що Банк Японії підвищить ставки на чверть пункту в п'ятницю, що підтримує ієну.
Китайський юань на офшорних торгах не змінився і склав 7,2735 за долар, після того, як у вівторок піднявся до найсильнішого рівня з 11 грудня на позначці 7,2530.
«10% мита на китайський імпорт будуть набагато нижче 60%, про які він говорив у своїй передвиборчій кампанії», - сказав Елвін Тан, глава азіатської валютної стратегії в RBC Capital Markets.
«На додачу до цього є загальне відчуття, що Трамп не переслідує максималістський торговий протекціонізм у своїх перших діях, але, схоже, позиціонує себе для торговельних переговорів», - сказав Тан.
«Все це вказує на те, що долар США може знизитися ще більше».
Канадський долар знизився приблизно на 0,1% до 1,4335 канадських доларів за долар США після волатильного тижня, коли він впав до 1,4520 канадських доларів за ніч вперше з березня 2020 року, відчуваючи додатковий тиск через уповільнення інфляції минулого місяця.
Мексиканський песо також знизився на 0,1% до 20,6350 за долар.
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