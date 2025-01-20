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АНАЛІТИКА

Дуров під час суду пообіцяв покращити модерацію Telegram

11:51 20.01.2025 |

Новини IT

 

Засновник Telegram Павел Дуров під час слухань у суді Франціїї побіцяв вжити усіх заходів аби покращити модерацію контенту у соцмережі.

Про це із посиланням на свідчення Дурова у суді повідомляє franceinfo.

Суд у Франції підозрює, що Telegram може бути співучасником злочинної діяльності. Однак під час слухання у грудні 2024 року, Дуров наполягав на тому, що користувачі які чинять протизаконні дії "завдають шкоди бізнесу та репутації Telegram.

Відповідаючи на запитання суддів про незаконний контент на сторінках у Telegram, Павло Дуров, у супроводі трьох своїх адвокатів, пообіцяв, що Telegram буде прагнути "вдосконалити свої процедури модерації".

Він стверджував, що щомісяця соціальна мережа видаляє «від 15 до 20 мільйонів акаунтів користувачів по всьому світу за порушення закону», і що Telegram - не єдина соціальна мережа, яка страждає від цих проблем, вказуючи пальцем на своїх конкурентів.

Павел Дуров навіть стверджував, що співпрацює з кількома асоціаціями, які борються проти експлуатації дітей.

Судді, однак, звернули увагу на те, що ці ініціативи з'явилися вже після арешту мультимільярдера. "Саме перебуваючи під вартою в поліції, я усвідомив серйозність усіх цих фактів", - зізнався засновник Telegram.
За матеріалами: Економічна правда
 

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