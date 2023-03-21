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Банківський сектор стійкий: Лагард впевнена у стабільності єврозони
22:55 20.03.2023 |
Банківський сектор зони євро є стійким, а Європейський центробанк у разі потреби готовий підтримати його ліквідність.
Про це сказала президент Європейського центробанку Крістін Лагард під час «Монетарного діалогу» в Європейському парламенті 20 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Почала Лагард заявою про те, що «європейці повинні продовжувати чути голос надії, який лунає з України»: «Ми маємо підтримати українців у їхній боротьбі за свободу, демократію і мир, фундаментальні цінності нашого союзу».
Вона підкреслила, що солідарність робить європейців сильнішими та більш стійкими до викликів. Спроможність діяти згуртовано довела протягом минулого року свою ефективність, зазначила чиновниця. Як приклад таких згуртованих дій вона навела те, що європейці «змогли скоротити свою залежність від російського газу на майже 80%, а ціни повернулися до довоєнного рівня».
Загалом виступ Лагард був присвячений перспективам єврозони та економіки.
«Банківський сектор єврозони є стійким із сильним капіталом та ліквідністю. У будь-якому разі, наш набір інструментів повністю придатний для надання підтримки ліквідності фінансової системи єврозони, якщо це буде необхідно, і збереження плавного переходу в монетарній політиці», - сказала президент Європейського центробанку.
Вона привітала останні рішення і дії швейцарської влади, які назвала корисними для відновлення нормальних ринкових умов і забезпечення фінансової стабільності. ЄЦБ продовжує уважно стежити за розвитком на ринках і готовий відповісти у разі необхідності, запевнила його очільниця.
Лагард також ознайомила з результатами минулого року та прогнозами економістів на найближчі три роки. Так, за її словами, економічна активність в зоні євро стагнувала у 4-му кварталі 2022 року, хоча результат був трохи кращим за той, який прогнозувався у грудні. Прогноз зростання на 2023 рік оцінюється після перегляду в 1%, а на 2024-25 роки - в 1,6% (що трохи нижче за попередні прогнози).
При цьому вона уточнила, що ці оцінки були зроблені до виникнення напруги на фінансових ринках, яка додаватиме непевності щодо економічного зростання та інфляції.
Прогноз інфляції становитиме, згідно з розрахунками ЄЦБ, у середньому 5,3% в 2023 році, 2,9% - у 2024 році і 2,1% - у 2025-му (без урахування енергоносіїв і продуктів харчування показники у 2023-2025 роках становитимуть, відповідно, 4,6%, 2,5% і 2,2%).
За словами Лагард, ціни на енергоносії продовжують вирівнюватися, але ціновий тиск на економіку триває. Отже, інфляція продовжить зростати, енергетичний ціновий шок впливає на економіки країн-членів.
«Інфляція обіцяє бути надто високою надто довго», тому Рада керуючих ЄЦБ вирішила минулого тижня підняти три ключові процентні ставки ЄЦБ на 50 базисних пунктів, щоб забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової цілі в 2%, сказала Лагард.
«Основні відсоткові ставки ЄЦБ залишаються ключовим інструментом визначення нашої монетарної політики», - зазначила вона.
У вересні 2022 року повідомлялося, що керівництво Європейського центрального банку бачить зростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову відсоткову ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні (9,1%), навіть попри ймовірну рецесію.
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