Mastercard запускає Crypto Secure — новий інструмент на базі штучного інтелекту для оцінки потенційно ризикових транзакцій із криптобірж

Mastercard на тлі зростаючої злочинності на ринку цифрових активів, що зароджується, запускає новий продукт під назвою Crypto Secure - інструмент допоможе банкам оцінити ризик скоєння злочинів, пов'язаний з торгівлею криптовалютами у своїй мережі.

Система Crypto Secure використовує «складні» алгоритми штучного інтелекту для визначення ризику скоєння злочину, пов'язаного з обміном криптовалюти в платіжної мережі Mastercard. Інструмент спирається на дані блокчейна, загальнодоступні записи криптотранзакцій, а також інші джерела.

Сервіс підтримує CipherTrace - стартап із забезпечення безпеки блокчейну, придбаний Mastercard минулого року. CipherTrace, що базується в Менло-Парку, штат Каліфорнія, допомагає підприємствам та державним установам розслідувати незаконні транзакції з використанням криптовалюти. Його основними конкурентами є нью-йоркська фірма Chainalysis та Elliptic, що базується в Лондоні.

На платформі Crypto Secure для банків та інших емітентів карт відображатиметься панель інструментів з рейтингами з колірним кодуванням, що відображають ризик підозрілої діяльності: він варіюється від червоного для «високого» рівня ризику до зеленого для «низького».

Crypto Secure не ухвалює рішення про те, чи слід відмовити конкретному продавцю криптовалюти в послузі - висновки робитимуть емітенти карток.

"Ідея полягає в тому, що той рівень довіри, який ми забезпечуємо для транзакцій цифрової комерції, ми хочемо забезпечити таким же рівнем довіри для транзакцій із цифровими активами для споживачів, банків та продавців", - каже Аджай Бхалла, президент відділу кібербезпеки Mastercard.

Падіння цін

Mastercard подвоює ставку на криптовалюту в той час, коли ціни на цифрові активи падають, а обсяги вичерпуються. Весь ринок втратив приблизно 2 трильйони доларів з моменту піку у листопаді 2021 року. Біткойн зараз коштує менше 20 000 доларів - падіння приблизно на 70% порівняно з його історичним максимумом майже в 69 000 доларів - і в останні тижні він щосили намагався піднятися вище.

Відповідаючи на питання щодо впливу зниження цін на стратегію цифрових активів Mastercard, Бхалла сказав, що компанія «зосереджена на наданні рішень зацікавленим сторонам у довгостроковій перспективі».

«Це ринкові цикли, вони приходять та йдуть. Я думаю, що ви повинні поглянути на це у довгостроковій перспективі, що зараз це великий ринок, який розвивається і, ймовірно, буде набагато більшим у майбутньому». - сказав він.

Фінансові втрати

За даними аналітичної компанії з блокчейну Chainalysis, минулого року кількість криптоактивів, що входять до гаманців з відомими кримінальними зв'язками, зросла до рекордних 14 мільярдів доларів. А у 2022 році відбулася хвиля гучних зломів та шахрайств, націлених на криптоінвесторів.

Незважаючи на падіння цін на цифрові токени, злочинність у галузі не знижується. Цього року особливо популярним методом виманювання коштів у криптоінвесторів стало використання мостів блокчейну - інструментів для обміну активами з однієї криптомережі до іншої. За даними Chainalysis, з початку 2022 року через зломи цих міжмережевих мостів було втрачено близько 1,4 мільярда доларів.

Криптовалюти часто критикують за їхнє використання для відмивання грошей та інших форм незаконної діяльності - проблема, яка частково пов'язана із псевдонімами учасників у мережах блокчейнів. Але розробка нових програмних інструментів спростила відстеження прибутків, отриманих криптозлочинцями. Компанії використовують складну науку про дані та методи машинного навчання для аналізу даних у загальнодоступних блокчейнах.

Минулого року Visa також запустила консультаційне практичне навчання з криптобезпеки, щоб давати поради клієнтам з усіх питань.

Mastercard відмовилася розкрити загальну доларову вартість обсягів обміну фіатних грошей на криптовалюту зі своєї мережі із 2400 криптобірж. Проте Бхалла сказав, що кількість транзакцій, які Mastercard виконує за хвилину, тепер обчислюється «тисячами».



