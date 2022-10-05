Фінансові новини
- |
- 05.10.22
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Mastercard запускає Crypto Secure — новий інструмент на базі штучного інтелекту для оцінки потенційно ризикових транзакцій із криптобірж
09:57 05.10.2022 |
Mastercard на тлі зростаючої злочинності на ринку цифрових активів, що зароджується, запускає новий продукт під назвою Crypto Secure - інструмент допоможе банкам оцінити ризик скоєння злочинів, пов'язаний з торгівлею криптовалютами у своїй мережі.
Система Crypto Secure використовує «складні» алгоритми штучного інтелекту для визначення ризику скоєння злочину, пов'язаного з обміном криптовалюти в платіжної мережі Mastercard. Інструмент спирається на дані блокчейна, загальнодоступні записи криптотранзакцій, а також інші джерела.
Сервіс підтримує CipherTrace - стартап із забезпечення безпеки блокчейну, придбаний Mastercard минулого року. CipherTrace, що базується в Менло-Парку, штат Каліфорнія, допомагає підприємствам та державним установам розслідувати незаконні транзакції з використанням криптовалюти. Його основними конкурентами є нью-йоркська фірма Chainalysis та Elliptic, що базується в Лондоні.
На платформі Crypto Secure для банків та інших емітентів карт відображатиметься панель інструментів з рейтингами з колірним кодуванням, що відображають ризик підозрілої діяльності: він варіюється від червоного для «високого» рівня ризику до зеленого для «низького».
Crypto Secure не ухвалює рішення про те, чи слід відмовити конкретному продавцю криптовалюти в послузі - висновки робитимуть емітенти карток.
"Ідея полягає в тому, що той рівень довіри, який ми забезпечуємо для транзакцій цифрової комерції, ми хочемо забезпечити таким же рівнем довіри для транзакцій із цифровими активами для споживачів, банків та продавців", - каже Аджай Бхалла, президент відділу кібербезпеки Mastercard.
Падіння цін
Mastercard подвоює ставку на криптовалюту в той час, коли ціни на цифрові активи падають, а обсяги вичерпуються. Весь ринок втратив приблизно 2 трильйони доларів з моменту піку у листопаді 2021 року. Біткойн зараз коштує менше 20 000 доларів - падіння приблизно на 70% порівняно з його історичним максимумом майже в 69 000 доларів - і в останні тижні він щосили намагався піднятися вище.
Відповідаючи на питання щодо впливу зниження цін на стратегію цифрових активів Mastercard, Бхалла сказав, що компанія «зосереджена на наданні рішень зацікавленим сторонам у довгостроковій перспективі».
«Це ринкові цикли, вони приходять та йдуть. Я думаю, що ви повинні поглянути на це у довгостроковій перспективі, що зараз це великий ринок, який розвивається і, ймовірно, буде набагато більшим у майбутньому». - сказав він.
Фінансові втрати
За даними аналітичної компанії з блокчейну Chainalysis, минулого року кількість криптоактивів, що входять до гаманців з відомими кримінальними зв'язками, зросла до рекордних 14 мільярдів доларів. А у 2022 році відбулася хвиля гучних зломів та шахрайств, націлених на криптоінвесторів.
Незважаючи на падіння цін на цифрові токени, злочинність у галузі не знижується. Цього року особливо популярним методом виманювання коштів у криптоінвесторів стало використання мостів блокчейну - інструментів для обміну активами з однієї криптомережі до іншої. За даними Chainalysis, з початку 2022 року через зломи цих міжмережевих мостів було втрачено близько 1,4 мільярда доларів.
Криптовалюти часто критикують за їхнє використання для відмивання грошей та інших форм незаконної діяльності - проблема, яка частково пов'язана із псевдонімами учасників у мережах блокчейнів. Але розробка нових програмних інструментів спростила відстеження прибутків, отриманих криптозлочинцями. Компанії використовують складну науку про дані та методи машинного навчання для аналізу даних у загальнодоступних блокчейнах.
Минулого року Visa також запустила консультаційне практичне навчання з криптобезпеки, щоб давати поради клієнтам з усіх питань.
Mastercard відмовилася розкрити загальну доларову вартість обсягів обміну фіатних грошей на криптовалюту зі своєї мережі із 2400 криптобірж. Проте Бхалла сказав, що кількість транзакцій, які Mastercard виконує за хвилину, тепер обчислюється «тисячами».
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний - депутат Железняк
ТОП-НОВИНИ
|Глава Нацбанку України Шевченко подав у відставку за станом здоров'я
|Пентагон розкрив подробиці нового пакету допомоги Україні на $625 млн
|Судді відмовилися звільнити громадянина Росії з посади керівника головного госпсуду України
|Заявка до НАТО, де нас не чекали: всі деталі рішення Зеленського про «швидкий вступ» до Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.10.22
|НБУ очолить екс-голова правління Ощадбанку Пишний - депутат Железняк
|Mastercard запускає Crypto Secure — новий інструмент на базі штучного інтелекту для оцінки потенційно ризикових транзакцій із криптобірж
|Золото помірно дешевшає під час торгів 5 жовтня
|Долар укріплюється до євро 5 жовтня перед виходом макростатистики
|Фондові біржі Азії зростають 5 жовтня слідом за індексами Уолл-стріт
|Американські індекси зросли 4 жовтня на тлі економічних даних, рішення РБА зміцнює надію на пом'якшення ФРС
Бізнес
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків
|Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році
|Відеокарта Intel Arc A770 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $329 — і складе конкуренцію NVIDIA RTX 3060
|Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів