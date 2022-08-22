Нацбанк остаточно виграв суд у «Радикал Банку» оточення Януковича про стягнення 129 мільйонів

Верховний Суд скасував рішення Господарського суду Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду про стягнення з Національного банку на користь акціонера виведеного з ринку ПАТ "Радикал Банк" 128,94 млн грн та ухвалив нове рішення про відмову в позові.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає, наголошується у повідомленні НБУ.

"Національний банк завжди був впевнений у своїй правовій позиції в цьому питанні, а неупереджений розгляд справи Верховним Судом та його рішення є додатковим підтвердженням законності дій регулятора", - зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку України Віктор Григорчук.

Нагадаємо, у 2018 році акціонер "Радикал Банк" звернувся з позовом до НБУ про відшкодування майнової шкоди.

Господарський суд міста Києва 21 січня 2020 року вирішив позовні вимоги акціонера банку задовольнити і стягнути з Національного банку на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія" майнову шкоду в розмірі 128,94 млн грн. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 8 вересня 2020 року рішення Господарського суду міста Києва від 21 січня 2020 року залишено без змін.

Не погодившись із цим судовим рішенням, Національний банк оскаржив його у Верховному Суді, який задовольнив касаційну скаргу Національного банку.

Як повідомлялося, Національний банк 9 липня 2015 року ухвалив рішення про віднесення "Радикал Банку" до категорії неплатоспроможних за грубе порушення законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

Згідно з даними реєстру юрособ, кінцевими власниками ТОВ "КУА "АРБ Інвестментс" були зазначені кияни Андрій Тимофєєв та Інна Буянова.

Нагадаємо, згідно з документами, знайденими в "Межигір'ї" після втечі колишнього президента України Віктора Януковича в лютому 2014 року, "Радикал Банк" був пов'язаний з експрезидентом.

Зокрема, у 2010 році "Радикал" разом з іншим "сімейним" банком - "УкрБізнес Банком" - був задіяний у сумнівних контрактах на суму понад 1,6 млрд грн. Восени 2013 року "Радикал" почав обслуговувати співробітників "Танталіту", компанія також розмістила тут цінні папери. Крім того, ряд акціонерів та посадових осіб банку виявилися пов'язаними з групою межигірських фірм.

Навесні 2015 року формальними власниками банку стали його менеджери - голова правління Анрі Веремейченко та син голови спостережної ради Максим Шпак. За даними НБУ на 11 червня 2015 року, Шпак опосередковано володів 71% акцій банку, Веремійченко - 20,0042%.