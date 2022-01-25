Минфин США хочет разрешить банкам делиться отчетами о подозрительной деятельности с зарубежными «дочками»

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) министерства финансов США предлагает разрешить банкам делиться отчетами о подозрительной деятельности с иностранными подразделениями, что должно улучшить способность фининститутов бороться с отмыванием денег.

FinCEN намерен запустить пилотную программу, которая "поможет фининститутам в дальнейшем противодействии незаконному финансированию", заявил временно исполняющий обязанности директора ведомства Химамаули Дас.

Отчеты о подозрительной деятельности являются ключевым инструментом фининститутов и государственных учреждений в борьбе с отмыванием денег, отмечает The Wall Street Journal.

В соответствии с действующими правилами, работающие в США банки имеют возможность делиться этими отчетами только со своими головными офисами, контролирующими компаниями, а также местными дочерними компаниями. При этом, иностранные подразделения банков не могут получать эти отчеты.

"Финансовые институты хотят делиться отчетами о подозрительных операциях, поскольку это означает улучшение возможностей по управлению рисками в сфере противодействия отмыванию денег по всему миру", - отмечает глава банковского направления юридической фирмы Debevoise & Plimpton LLP Сатиш Кини.

Пилотная программа, которую планирует запустить FinCEN, имеет ряд ограничений. Так, банкам не будет разрешено делиться отчетами с подразделениями в Китае и России, а также в странах, находящихся под санкциями США или обвиняемых Штатами в финансировании терроризма.

Банкам - участникам программы придется оформить заявку и публиковать ежеквартальные отчеты, в том числе, о возможных проблемах в их собственных программах противодействия отмыванию денег.

FinCEN ожидает, что примерно 100 банков примет участие в пилотной программе, которая должна продлиться до января 2024 года.

В течение следующих двух месяцев FinCEN будет принимать от банков публичные комментарии, касающиеся предложенных изменений.