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Нацбанк с 1 сентября ужесточит требования к рекламе и сайтов банков
16:46 11.08.2020 |
Нацбанк заявил, что с 1 сентября 2020 года заработают новые правила защиты прав потребителей финансовых услуг - требования к рекламе банков и калькуляторы на сайтах.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и в рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимость, условия и риски, которые не будут вводить клиентов в заблуждение.
Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения", - говорится в сообщении.
"Регулятор дал время банкам на адаптацию к новым требованиям, понимая, что изменение информации в рекламе и на сайтах требует ресурса.
Из-за коронавируса Национальный банк отложил требования к сентябрю этого года", - напомнили в НБУ.
Отмечается, что все банки должны будут предоставлять полную информацию о кредитах и депозитах для граждан на веб-сайте в едином унифицированном формате.
"Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие", - пояснили в регуляторе.
Также сообщается, что клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, риски для себя и тому подобное.
Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.
"Реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге. Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги: для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок; для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.
Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах", - говорится в сообщении.
В НБУ подчеркнули, что эти требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийное рекламе банков.
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